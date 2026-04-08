Минтруда об изъятии излишков из ЕНПФ: Вы забираете у себя 60-летних

Вице-министр труда и социальной защиты населения Виктория Шегай в кулуарах Мажилиса 8 апреля 2026 года рассказала, что дает повышение порога изъятий из ЕНПФ, передает корреспондент Zakon.kz.

Она сообщила, что сейчас только рассматривается изменение методики.

"Цель пенсионных сбережений – это обеспечение пенсионными выплатами по достижении пенсионного возраста. Это основная цель, она должна обеспечиваться. Поэтому мы, естественно, должны пересматривать методики для достижения этих целей. Я уже говорила, что при изъятии пенсионных накоплений вы должны не забывать, что часть своих пенсионных накоплений сегодня вы забираете у себя 60-летних", – сказала она.

По ее данным, за пять лет было изъято более 5 трлн тенге, в том числе 1 трлн тенге был изъят гражданами в возрасте до 35 лет.

"Это не может не влиять на размеры будущих пенсий. Такая статистика не может у нас не вызывать определенных опасений, поэтому в первую очередь та идеология, которая рассматривается в рамках предлагаемых подходов, она направлена на то, чтобы обеспечить более высокий уровень пенсий будущих пенсионеров. Пока сказать, на сколько будет повышение, мы не можем. В текущем году вы знаете, что пороги были уже повышены. В соответствии с Социальным кодексом пороги достаточности должны быть размещены на сайте ЕНПФ не позднее чем за месяц до наступления нового календарного года", – добавила вице-министр.

26 марта 2026 года министр труда и социальной защиты населения Аскарбек Ертаев предложил повысить пороги минимальной достаточности для изъятия пенсионных из ЕНПФ.