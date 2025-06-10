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Общество

Девочка потеряла ноги в ДТП с автобусом: какие пособия положены ее семье

Общественный транспорт в Астане, автобусы в Астане, автобусы Астаны, общественный транспорт Астаны, фото - Новости Zakon.kz от 10.06.2025 12:51 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Вице-министр труда и социальной защиты населения Виктория Шегай озвучила, какие пособия будут полагаться матери девочки, которая пострадала в ДТП и лишилась ног, передает корреспондент Zakon.kz.

Она отметила, что по ДТП, в котором пострадала девочка, работа сейчас преимущественно ведется со стороны Минздрава, поскольку ей оказывается оперативная медицинская помощь.

"По завершении необходимых процедур по реабилитации и оказанию медпомощи ребенку, при установлении инвалидности будет полагаться государственное пособие из республиканского бюджета. В части поддержки матери, скорее всего, будет назначено пособие по уходу за ребенком с инвалидностью", – дополнила Виктория Шегай. 

Однако, спикер не смогла озвучить размер пособия – все будет зависеть от индивидуально установленной степени утраты стойкой трудоспособности.

"На сегодняшний день инвалидность девочке не присвоена, поэтому размер пособия я точно назвать не смогу. Вопрос открытый в части прохождения медико-социальной экспертизы. На сегодня результатов пока нет. (...) Пособие будет устанавливаться исходя из группы инвалидности ребенка. При соответствии необходимым требованиям и обращение матери за пособием по уходу за ребенком с инвалидностью пособия будут рассматриваться и выплачиваться", – сказала вице-министр. 

Серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса произошло в Астане вечером 2 июня 2025 года. В момент аварии школьница находилась в общественном транспорте. Во время удара ноги ребенка оказались зажатыми, спасти их не удалось. 4 июня врачи сообщили о том, что пострадавшая девочка пришла в сознание.

По предварительным данным, водитель, следуя по маршруту с пассажирами, при выполнении маневра не справился с управлением и совершил наезд на опору информационного табло. Позднее с заявлением выступил акимат столицы. С обращением можно ознакомиться по этой ссылке.

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Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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