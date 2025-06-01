Почти 7 млн юных казахстанцев участвуют в программе "Нацфонд – детям"

1,5 млрд долларов получили юные казахстанцы с начала реализации проекта "Нацфонд-детям". Программа стартовала с 1 января 2024 года, сообщает Zakon.kz.

В ее рамках предусматривается ежегодное начисление средств из Нацфонда каждому ребенку, родившемуся, начиная с 2006 года. По данным Министерства финансов, в 2024 году участниками программы стали 6 919 131 детей. Каждому из них начислили по 100,52 доллара.

"Общая сумма начисления составила 695,5 млн доллара США. Из общего количества детей, которым начислялись деньги из Нацфонда, 304 815 человек в 2024 году достигли 18 лет, суммарно им было перечислено 30,6 млн долларов США", – сообщили в пресс-службе правительства.

В 2025 году количество участников выросло до 6 921 035 детей, из них 324 430 казахстанцам исполняется 18 лет, а сумма начислений составила 129,38 долларов.

"У детей, которые участвуют в программе уже два года, общая сумма накоплений с учетом полученного инвестиционного дохода составила 232,94 доллара", – добавили в правительстве.

Напомним, средства накапливаются до достижения ребенком 18 лет, после чего их можно использовать на улучшение жилищных условий или оплату образования. Программа предусматривает ежегодное отчисление 50% инвестиционного дохода Нацфонда на специальные накопительные счета детей до достижения ими 18 лет без права досрочного снятия.

Фото: пресс-служба правительства

Инициативу создания такого фонда озвучил 1 сентября 2022 года в Послании народу Казахстана президент Касым-Жомарт Токаев.

В конце декабря 2024 года председатель Национального банка РК Тимур Сулейменов рассказал, сколько средств могут начислить на счета детей в 2025 году.