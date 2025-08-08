Казахстанцы использовали 16 млн долларов по программе "Нацфонд – детям"
По данным ЕНПФ, 78 862 заявления на сумму 10,56 млн долларов исполнили для улучшения жилищных условий, 47 606 заявлений на 5,95 млн долларов – на оплату образования.
В рамках улучшения жилищных условий средства чаще всего использовались для следующих целей:
- пополнение вклада в жилищные строительные сбережения для дальнейшего накопления (исполнено 76 954 заявления на сумму 10,32 млн долларов);
- внесение первоначального взноса для получения ипотечного жилищного займа на приобретение жилища – 619 заявлений на сумму 77,82 тыс. долларов;
- приобретение жилища в собственность по гражданско-правовым сделкам (окончательный расчет) – 478 заявлений на сумму 57,02 тыс. долларов.
Основными направлениями использования средств в рамках оплаты образования стали:
- оплата образовательных услуг организаций образования, расположенных на территории Казахстана, долями или в полном объеме единовременно. Исполнено 41 870 заявлений на сумму 5,29 млн долларов;
- пополнение образовательного накопительного вклада по договору об образовательном накопительном вкладе. Исполнено 4 163 заявления на сумму 475,14 тыс. долларов;
- оплата образовательных услуг зарубежных организаций образования долями или в полном объеме единовременно. Исполнено 1 284 заявления на сумму 151,67 тыс. долларов.
По программе "Нацфонд – детям" 50% инвестиционного дохода Национального фонда раз в год распределяется между детьми-гражданами Казахстана, которые родились в 2006 году и позднее.
За 2023 год всем получателям ЦН начислили по 100,52 долларов, за 2024 год – по 129,38 долларов. Детям, которым за 2023 год поступили первые средства из Нацфонда, за исключением лиц 2006 года рождения, в текущем году начислили инвестиционный доход в размере 3,04 доллара. В результате целевые накопления ребенка, родившегося в 2006 году, составляют 100,52 долларов, родившегося в 2007 году – 232,94 доллара.пресс-служба ЕНПФ
Совершеннолетние граждане должны самостоятельно получать информацию о своих ЦН посредством их личного кабинета на интернет-ресурсах ЕНПФ либо электронного правительства, чтобы затем обратиться к уполномоченному оператору для открытия банковского счета в долларах и подачи онлайн-заявления на выплату ЦН для улучшения жилищных условий или оплаты образования.