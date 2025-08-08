Казахстанцы использовали 16 млн долларов по программе "Нацфонд – детям"

По данным на 1 августа 2025 года с 1 февраля 2024 года исполнено 126 468 заявлений на сумму 16,51 млн долларов – средства перевели для зачисления на банковские счета заявителей, сообщает Zakon.kz.

По данным ЕНПФ, 78 862 заявления на сумму 10,56 млн долларов исполнили для улучшения жилищных условий, 47 606 заявлений на 5,95 млн долларов – на оплату образования.

В рамках улучшения жилищных условий средства чаще всего использовались для следующих целей:

пополнение вклада в жилищные строительные сбережения для дальнейшего накопления (исполнено 76 954 заявления на сумму 10,32 млн долларов);

внесение первоначального взноса для получения ипотечного жилищного займа на приобретение жилища – 619 заявлений на сумму 77,82 тыс. долларов;

приобретение жилища в собственность по гражданско-правовым сделкам (окончательный расчет) – 478 заявлений на сумму 57,02 тыс. долларов.

Основными направлениями использования средств в рамках оплаты образования стали:

оплата образовательных услуг организаций образования, расположенных на территории Казахстана, долями или в полном объеме единовременно. Исполнено 41 870 заявлений на сумму 5,29 млн долларов;

пополнение образовательного накопительного вклада по договору об образовательном накопительном вкладе. Исполнено 4 163 заявления на сумму 475,14 тыс. долларов;

оплата образовательных услуг зарубежных организаций образования долями или в полном объеме единовременно. Исполнено 1 284 заявления на сумму 151,67 тыс. долларов.

По программе "Нацфонд – детям" 50% инвестиционного дохода Национального фонда раз в год распределяется между детьми-гражданами Казахстана, которые родились в 2006 году и позднее.

За 2023 год всем получателям ЦН начислили по 100,52 долларов, за 2024 год – по 129,38 долларов. Детям, которым за 2023 год поступили первые средства из Нацфонда, за исключением лиц 2006 года рождения, в текущем году начислили инвестиционный доход в размере 3,04 доллара. В результате целевые накопления ребенка, родившегося в 2006 году, составляют 100,52 долларов, родившегося в 2007 году – 232,94 доллара. пресс-служба ЕНПФ

Совершеннолетние граждане должны самостоятельно получать информацию о своих ЦН посредством их личного кабинета на интернет-ресурсах ЕНПФ либо электронного правительства, чтобы затем обратиться к уполномоченному оператору для открытия банковского счета в долларах и подачи онлайн-заявления на выплату ЦН для улучшения жилищных условий или оплаты образования.