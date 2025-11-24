Стоимость такси в Казахстане: где цены выросли, а где остались прежними

Изменения коснулись не всех городов. Также стоимость услуг такси по-прежнему зависит от многих факторов: погоды, спроса, месторасположения человека. В проливной дождь, как правило, начинает вырастать спрос, отсюда и повышается стоимость.

Как отмечает агентство Kazinform, такая же ситуация и в часы пик, когда люди едут на работу или с работы.

"В рейтинге цен мы учитывали стоимость поездки по тарифу "Эконом" от Яндекс Go. Этот агрегатор можно встретить практически в каждом городе Казахстана. Взяли стартовую стоимость за один километр, опять же при условии отсутствия различных наценок", – говорится в сообщении.

Согласно данным издания, цена повышается в случае дополнительных услуг – перевозка домашних животных, требование наличия детского кресла. Но такие услуги можно встретить лишь в некоторых городах.

"В сравнении с 2024 годом стоимость услуг такси выросла в итоге незначительно, а в большинстве городов вовсе осталась на прежнем уровне. Как и годом ранее, первое место по самым дешевым поездкам на такси досталось Таразу. Здесь посадка обойдется всего лишь в 220 тенге. Далее каждый последующий километр уже будет стоить не более 60 тенге", – пишет издание.

Следом расположились города Экибастуз, Кызылорда и Туркестан, где цены уже от 240 тенге за первый километр в пути. Между тем стоимость каждого последующего километра в этих городах разная: не более 65, 60 и 55 тенге соответственно.

Уточняется, что в Актобе стоимость на такси также сохранилась на уровне прошлого года – от 270 тенге и 60 тенге далее. За 280 тенге можно сесть в такси в Костанае, Петропавловске и Актау.

Но в последующем дороже поездка обойдется в Петропавловске, поскольку далее за километр берут максимально по 70 тенге.

Незначительно поднялась стоимость такси в Талдыкоргане – 285 тенге за первый километр. Годом ранее цена была 280 тенге. Сейчас последующие километры обходятся не более 64 тенге.

Минимальная цена осталась прежней в Павлодаре – 290 тенге и 64 тенге далее. При этом в 2024 году эту позицию северный город делил с Шымкентом.

В Уральске и Семее цены стартуют от 300 тенге за посадку. Далее не более 64 и 65 тенге за километр. Впрочем, в этих городах стоимость за год не изменилась.

Заметный рост цен произошел в Шымкенте. В 2024 году можно было сесть в такси здесь от 290 тенге, сейчас же минимальная стоимость уже 310 тенге, далее по городу не более 60 тенге за километр.

В Атырау и Караганде стоимость услуг такси начинается от 320 тенге, и за год ничего не изменилось. При этом в городе шахтеров каждый последующий километр стоит 70 тенге против 57 тенге, которые в Атырау.

Ближе к самым дорогим поездкам по стране оказался Жезказган – 370 тенге и далее по городу не более 50 тенге. Следом расположился Кокшетау – 350 тенге и далее не более 58 тенге.

Почти первое место по самым дорогим поездкам досталось Усть-Каменогорску – 370 тенге первый километр и далее по городу не более 73 тенге. Это, к слову, самый высокий показатель по Казахстану.