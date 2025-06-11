Где жить дешевле: Казахстан против США и стран СНГ

Согласно свежим данным краудсорсингового сервиса Numbeo, Казахстан остается одной из самых доступных для проживания стран мира. Однако ускоряющаяся инфляция и ограниченная покупательная способность населения создают новые риски для граждан страны, сообщает Zakon.kz.

Что такое Numbeo и как он работает?

Для начала отметим, что Numbeo – крупнейшая в мире краудсорсинговая платформа, агрегирующая информацию о стоимости жизни, аренде, уровне безопасности, здравоохранении и других параметрах в более чем 12 000 городов и сотнях стран. Данные поступают от самих пользователей – местных жителей, экспатов, туристов, которые обновляют информацию в реальном времени. Все индексы рассчитываются относительно Нью-Йорка (принят за 100), что позволяет проводить наглядные международные сравнения.

Фото: Zakon.kz

Казахстан: портрет экономики через цифры

По данным на начало 2025 года, индекс стоимости жизни в Казахстане составляет 26,6.

Это означает, что повседневные расходы на продукты, транспорт, коммунальные услуги и другие товары в РК в среднем в 3-4 раза ниже, чем в Нью-Йорке.

Аренда жилья – еще одно конкурентное преимущество. Индекс аренды – 10,5, что делает Казахстан одной из стран с самым доступным наймом жилья в мире.

При учете расходов на аренду совокупный индекс жизни равен 19,4 – менее 20% от уровня Нью-Йорка. Для сравнения: в Москве этот показатель около 30%, в Лондоне – более 70%.

Стоимость продуктов также значительно ниже – индекс на уровне 27,4. Аналогичная ситуация с ресторанным сегментом: здесь индекс – 28,0. Однако при всей внешней доступности уровень покупательной способности в стране ограничен – 50,8.

Средний казахстанец может на свой доход приобретать только половину того, что может себе позволить средний житель Нью-Йорка.

Фото: Zakon.kz

На фоне мира и соседей

В контексте стран СНГ Казахстан занимает промежуточное положение. Уровень жизни здесь выше, чем в России, Украине, Беларуси, Кыргызстане и Узбекистане, но ниже, чем в Армении и Молдове. В глобальной перспективе страна ближе к развивающимся государствам Азии и Восточной Европы.

В лидерах по дороговизне – Цюрих, Женева и Нью-Йорк с индексами выше 100. Самые дешевые страны мира, такие как Пакистан и Египет, демонстрируют показатели ниже 20, но проигрывают Казахстану по всем параметрам, включая уровень инфраструктуры и качества жизни.

Фото: Zakon.kz

Инфляция и потребительский спрос: главные вызовы 2025 года

Несмотря на низкие базовые цены, Казахстан сталкивается с ощутимым ростом цен. В апреле 2025 года инфляция в годовом выражении достигла 10,7%. Наибольшее удорожание зафиксировано в сфере услуг, коммунальных платежей и связи.

Номинальная средняя зарплата в РК выросла с начала 2025 года до 423 100 тенге (примерно 829 долларов), однако реальный прирост с учетом инфляции составил всего 1,2%.

Тем не менее, низкая стоимость жизни и аренды при хорошем качестве жизни создают благоприятные условия для привлечения инвестиций и развития предпринимательства в Казахстане, гласят данные Numbeo.

Ранее мы сообщили, что согласно опросу Нацбанка РК, инфляционные ожидания населения в мае 2025 года увеличились до 14,1%, но в целом потребительские настроения находятся на позитиве.