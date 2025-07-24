Алматы и Астана против Нью-Йорка: где жить дешевле

Выбор города для жизни – всегда комплексное решение, и не всегда "хорошо там, где нас нет". Zakon.kz попытался сравнить Алматы и Астану с Нью-Йорком по ключевым параметрам: стоимости жилья, аренде, уровню зарплат, покупательной способности и повседневным расходам. Смотрим, что получилось.

Для начала – важное пояснение: можно ли верить рейтингам?

Данные собраны на платформе Numbeo за последние 18 месяцев и обновлены 22 июля 2025 года. Краудсорсинговый ресурс Numbeo предоставляет информацию о стоимости и качестве жизни в различных городах и странах. Он работает, собирая данные от более чем 2,4 млн пользователей - путешественников, экспатов и местных жителей - о ценах на товары и услуги, а также данные о различных других аспектах, таких как безопасность, здравоохранение, загрязнение и т. д.

При этом авторы признаются, что опросы иногда дают не самые объективные результаты. Например, когда проводятся исследования по теме здравоохранения, простые люди в некоторых странах склонны недооценивать качество здравоохранения в своей стране и переоценивать качество здравоохранения в других странах. То же касается стоимости жилья и аренды – большинство отзывов составляется иностранцами, которым местные жители стараются продать или сдать жилье в аренду намного дороже, чем своим согражданам. Тем не менее, опросы сайта пользуются авторитетом во всем мире. А теперь – к теме: "Алматы и Астана против Нью-Йорка".

Недвижимость: где дорого, а где – почти недоступно

Алматы давно закрепил за собой статус деловой столицы Казахстана. И рынок недвижимости здесь это отлично отражает. Квадратный метр в центре, по мнению респондентов Numbeo, обойдется в среднем в 855 тыс. тенге (1 583 долларов). На окраинах цены ниже – в среднем 571 тыс. тенге (1 058 долларов), с нижней планкой в 400 тыс. и верхней в 800 тыс. тенге. (Курс доллара к тенге взят на уровне 540 тенге за доллар. - прим.ред.).

Аренда также соответствует логике мегаполиса. "Однушка" в центре – около 334 тыс. тенге (от 250 до 450 тыс.тенге), на периферии – 217 тыс. (150–300 тыс. тенге). Семейная "трешка" в центре – 601 тыс. тенге, на окраинах – 394 тыс. тенге.

У Алматы есть особенность: высокий интерес у инвесторов, ищущих доход от аренды. И он есть – 8,53% в центре и 8,31% на окраинах.

Но доступность жилья здесь – проблематичная. Ипотека может достигать 18%. Индекс кредитной доступности – всего 0,50, то есть ипотека съедает 200% среднего дохода. Инвестировать здесь можно, жить – дорого, – считает коллективный разум Numbeo.

В Астане цены спокойнее. Центр города предлагает квадратный метр за 600–620 тыс. тенге. Аренда "однушки" – в районе 200 тыс. в месяц. "Трешка" – около 400 тыс. Ипотека? Та же ставка – около 18%. Но благодаря более умеренным ценам бремя обслуживания кредита здесь легче.

Астана больше подходит для семей и тех, кто ищет баланс между комфортом и расходами.

А теперь Нью-Йорк. Это не просто другой уровень – это другая планета. Квартира в центре города – 17 950 долларов за квадратный метр (примерно 9,69 млн тенге). Однокомнатная квартира в аренду – 4 056 в месяц (2,9 млн тенге). Трехкомнатная - 8 734 (4.72 млн). Но вот парадокс: ипотека здесь дешевле – 6,5% годовых.

В относительных цифрах жилье в США может быть даже доступнее, чем в Алматы. Правда, доходность от аренды – всего 5,3%. Но мы не про кэшфлоу, а про стабильность.

Зарплаты и покупательная способность: Нью-Йорк против всех

В Алматы средняя зарплата после налогов – 518 тыс. тенге (960 долларов). В Астане – 563 тыс. тенге (1 040 долларов). У Нью-Йорка совсем другой масштаб – 5 128 долларов (2,77 млн тенге). Это не просто разрыв – это пропасть.

Но здесь стоит копнуть глубже. Индекс покупательной способности в Нью-Йорке – 100. Алматы – 45,8. Астана – 47,4. То есть, казахстанцы на свою зарплату покупают меньше, чем жители "большого яблока", но и тратят тоже меньше. Вопрос только в приоритетах и стиле жизни.

Где дороже капучино?

Жизнь – это не только ипотека, но и обед в кафе, чашка кофе или поездка на такси. В Алматы обед в недорогом заведении стоит 2500–3000 тенге. В Астане – 2–2,5 тыс. Нью-Йорк предлагает ту же тарелку еды за 24 доллара – это около 13 тыс. тенге. Ужин на двоих (скромно, но не нищенски) в Алматы – 17–20 тыс., Астана – 14–18 тыс., Нью-Йорк – до 70 тыс. тенге.

Капучино – один из главных маркеров дороговизны городов. В Алматы – 900–1,2 тыс. тенге, в Астане – 800–1,1 тыс. тенге, Нью-Йорк – 5 долларов, или 2,7 тыс. тенге. В три раза дороже.

Такси на 5 км в Алматы – 2 тыс. тенге и выше, Астана – 1 200 тенге, Нью-Йорк – до 18 долларов (9 700 тенге). Интернет стоит 5–7 тыс. тенге в Алматы, 4500–6000 тенге в Астане и 65 долларов (35 тыс. тенге) в Нью-Йорке. Повседневные расходы в США стабильно выше в 3–6 раз.

Коммунальные услуги в Алматы – 25–35 тыс. тенге в месяц за квартиру в 85 кв.м. В Астане – до 28 тыс. тенге. Нью-Йорк – от 210 долларов, или около 113,4 тыс. тенге.

Финал: три города – три сценария

Что же получается? "Завсегдатаи" Numbeo полагают так:

Алматы – для тех, кто ищет доходность и не боится риска. Город с потенциалом, но высокой стоимостью входа и дорогой ипотекой.

Астана – для уверенной предсказуемой жизни. Сбалансированный рынок, более доступное жилье, понятная экономика.

Нью-Йорк – для тех, кто играет в долгую. Это не про быструю окупаемость, а про капитал и стабильность. Высокие доходы, высокие расходы и высокий уровень жизни.

Словом, выбор зависит от целей. Для жизни, для инвестиций или для портфеля. Главное – понимать, куда и зачем ты идешь.

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