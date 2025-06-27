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Право

Привлечение и использование несвязанных грантов: утверждены правила

Деньги, тенге, национальная валюта РК, курс тенге, фото - Новости Zakon.kz от 27.06.2025 09:48 Фото: Zakon.kz
Приказом заместителя премьер-министра - министра национальной экономики от 24 июня 2025 года утверждены Правила привлечения, использования, мониторинга и оценки использования несвязанных грантов, сообщает Zakon.kz.

Правила не распространяются на процедуры привлечения и распределения гуманитарной, благотворительной, военной, продовольственной помощи.

Целями правил являются:

  • обеспечение прозрачного и эффективного процесса привлечения и использования несвязанных грантов;
  • упорядочение процесса представления отчетов и информации о ходе и результатах использования несвязанных грантов;
  • упорядочение и систематизация процесса мониторинга и оценки использования несвязанных грантов.

Несвязанные гранты по видам предоставления помощи подразделяются на:

  • выполнение работ и оказание услуг – проведение исследований, предоставление консультационной и другой помощи посредством направления в государственные организации экспертов, консультантов (специалистов), добровольцев (волонтеров), а также другие виды работ и услуг, за исключением помощи в виде поставки товаров и обучения служащих государственных организаций;
  • обучение служащих государственных организаций – проведение и/или организация курсов, семинаров, тренингов и других видов обучения и повышения квалификации служащих государственных организаций;
  • поставку товаров – передача на безвозмездной основе в государственную собственность товарно-материальных ценностей, приобретенных на средства донора, осуществляемая в соответствии с законодательством РК.

Во время использования несвязанных грантов допускается предоставление бенефициаром и/или исполнительным агентством натурального вклада, предусмотренного в соответствующем соглашении о несвязанном гранте.

Обращение государственных организаций к донорам по вопросам привлечения несвязанных грантов осуществляется только по согласованию с уполномоченным органом.

Предусматривается, что уполномоченный орган ежегодно, не позднее 1 мая соответствующего финансового года, а также по мере необходимости направляет исполнительным агентствам информацию о предложениях доноров о предоставлении несвязанных грантов на предстоящий финансовый год для учета при формировании исполнительными агентствами заявок.

Исполнительные агентства не позднее 1 августа соответствующего финансового года или в сроки, установленные уполномоченным органом, представляют в уполномоченный орган заявки для формирования перечня проектов в целях привлечения несвязанных грантов в предстоящем финансовом году. Заявки исполнительных агентств, представленные после указанных сроков, уполномоченным органом не рассматриваются.

Заявки исполнительных агентств формируются с учетом предложений подведомственных им государственных учреждений.

Заявки аппаратов маслихатов всех уровней отражаются в заявках соответствующих акиматов областей (города республиканского значения, столицы).

Проекты, предлагаемые донорами и согласованные с уполномоченным органом, и исполнительными агентствами, включаются в утвержденный перечень по мере их поступления.

Формирование исполнительными агентствами заявок осуществляется на основании задач, определенных президентом РК и правительством РК на основании документов Системы государственного планирования.

Заявка исполнительного агентства включает в себя:

  • перечень предлагаемых проектов и суммы расходов по ним;
  • пояснительную записку (обоснование) к каждому проекту в отдельности, с указанием цели проекта, основных мероприятий и сроков их реализации, ожидаемых результатов;
  • информацию о полученных и использованных несвязанных грантах по состоянию на 1 января текущего финансового года.

Отбор проектов, включенных в заявку на привлечение несвязанных грантов, осуществляется уполномоченным органом с учетом:

  • полноты и качества представленных документов;
  • соответствия цели проектов документам Системы государственного планирования;
  • соответствия цели проекта политике предоставления донорами несвязанных грантов для государственных организаций.

По результатам рассмотрения заявок исполнительных агентств уполномоченный орган не позднее 1 декабря соответствующего года утверждает перечень проектов на предстоящий финансовый год, который после утверждения по мере поступления заявок от государственных органов, подлежит обновлению в течение года.

Правила также определяют порядок использования несвязанных грантов, а также мониторинг и оценку использования несвязанных грантов.

Приказ вводится в действие с 7 июля 2025 года.

 

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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