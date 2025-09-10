Подход "бизнес как обычно" не сработал: в США пригрозили России

Министр финансов США Скотт Бессент пригрозил санкциями России из-за провала "обычного подхода", сообщает Zakon.kz.

Бессент провел встречу с посланником Европейской комиссии по санкциям Дэвидом Салливаном и после этого отметил, что США готовы ввести новые жесткие меры при поддержке европейской стороны.

"Соединенные Штаты и Европейский союз едины в своей позиции о важности прекращения войны на Украине, и все варианты остаются открытыми в рамках стратегии президента США по поддержке мирных переговоров. Подход "бизнес как обычно" не сработал, мы готовы принять жесткие меры против России". Министр финансов США Скотт Бессент

The United States and European Union are aligned on the importance of ending the war in Ukraine, and all options remain on the table as part of @POTUS’ strategy to support peace negotiations. Business as usual has not worked. We are willing to take strong measures against Russia,… pic.twitter.com/LHI6H01stP — Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) September 9, 2025

7 сентября глава Минфина отмечал, что скоординированное экономическое давление США и Европы на Россию может вынудить Москву "сесть за стол переговоров".

