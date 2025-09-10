#АЭС в Казахстане
Мир

Подход "бизнес как обычно" не сработал: в США пригрозили России

Санкции США для России, фото - Новости Zakon.kz от 10.09.2025 07:15 Фото: pixabay
Министр финансов США Скотт Бессент пригрозил санкциями России из-за провала "обычного подхода", сообщает Zakon.kz.

Бессент провел встречу с посланником Европейской комиссии по санкциям Дэвидом Салливаном и после этого отметил, что США готовы ввести новые жесткие меры при поддержке европейской стороны.

"Соединенные Штаты и Европейский союз едины в своей позиции о важности прекращения войны на Украине, и все варианты остаются открытыми в рамках стратегии президента США по поддержке мирных переговоров. Подход "бизнес как обычно" не сработал, мы готовы принять жесткие меры против России".Министр финансов США Скотт Бессент

7 сентября глава Минфина отмечал, что скоординированное экономическое давление США и Европы на Россию может вынудить Москву "сесть за стол переговоров".

На днях глава Пентагона Пит Хегсет переименовал свою должность в министра войны.

Фото Алия Абди
Алия Абди
