Тарифный барометр: почему цены на услуги ЖКХ в Казахстане отличаются по регионам

С июля 2023 года в Казахстане активно реализуется программа «Тариф в обмен на инвестиции», направленная на привлечение средств для обновления изношенной инфраструктуры жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ), сообщает Zakon.kz.

Цель программы – за счет повышения тарифов получить инвестиции, которые позволят модернизировать сети и снизить износ коммунальной инфраструктуры на 20% до 2029 года.

При этом по данным Национального банка Казахстана, за период с июля 2023 года по апрель 2025 года в стране зафиксирован беспрецедентный рост тарифов по всем основным видам ЖКУ.

Показатели и диспропорции

По Казахстану накопленный рост тарифов составил:

водоснабжение – 157,1%

водоотведение – 74,8%

тепловая энергия – 59%

электроэнергия – 43,9%

газ – 23,7%.

Эти усредненные цифры скрывают существенные региональные различия. Так, в Алматы, Астане и Западно-Казахстанской области наблюдался особенно высокий рост тарифов на водоснабжение (202,8%, 201,4% и 198,7% соответственно) и водоотведение (135%, 111,1% и 140,3%).

По тепловой энергии наибольший рост отмечен в Северо-Казахстанской (115,3%), Актюбинской (107,4%) и Жамбылской (88,2%) областях.

В сегменте электроэнергии лидерами стали Атырауская (155%), Жамбылская (79,7%) и Актюбинская (69,2%) области.

По газоснабжению самый заметный рост тарифов зафиксирован в Атырауской (60,9%), Карагандинской (59%) и Акмолинской (47,1%) областях.

Важно отметить, что в некоторых регионах такой существенный рост может быть частично объяснен применением дифференцированных тарифов, где стоимость услуги зависит от объема потребления.

Износ инфраструктуры: критический уровень

Несмотря на рост тарифов, проблема износа инфраструктуры остается крайне острой. По данным НБРК, в 2023 году средний уровень износа основных сетей электро-, газо- и теплоснабжения по Казахстану составил 70,4%. Это на 5% ниже уровня 2019 года, однако показатель по-прежнему находится на критическом уровне.

В ряде регионов износ значительно превышает среднереспубликанское значение:

в Астане он достиг 91,3% (хотя и снизился с 97% в 2019 году)

в Актюбинской области – 82,6% (по сравнению с 34,5% в 2019 году).

В то же время, в некоторых регионах отмечены улучшения. Наиболее заметное снижение степени износа зафиксировано в Акмолинской области (с 29,2% в 2019 году до 17,1% в 2023 году), а также в областях Жетысу (с 27,8% до 19, Абай (с 25% до 14,4%).

Что касается сетей водоснабжения и водоотведения, их износ по стране вырос с 24,8% в 2019 году до 29%.

Наибольший прирост показателя отмечен в Жамбылской области (с 15,9% до 37,3%), Алматы (с 5,8% до 19,5%) и Алматинской области (с 9,4% до 19,6%). Лидером по износу водной инфраструктуры остается область Улытау, где в 2023 году этот показатель составил 72,4%. В то же время, в Кызылординской (с 32,1% до 18,5%), Павлодарской (с 39,9% до 33%) и Карагандинской (с 42,5% до 37,4%) областях зафиксировано снижение уровня износа.

Динамика тарифов и уровень износа

Важно отметить, что региональная динамика тарифов не всегда соответствует уровню износа коммунальной инфраструктуры. Например, несмотря на высокий уровень износа электрических, тепловых и газовых сетей в Астане, Актюбинской областях и области Улытау, наибольший рост тарифов в этих сегментах был зафиксирован в Атырауской, Жамбылской и Северо-Казахстанской областях. Исключением является Актюбинская область, где высокая накопленная инфляция в сегментах тепловой энергии (107,4%) и электроэнергии (69,2%) соответствует значительному износу сетей (82,6%).

В сфере водоснабжения распределение накопленной инфляции также не всегда отражает степень износа инфраструктуры. Наибольший рост тарифов за указанный период наблюдался в Астане, Алматы, а также в Западно-Казахстанской и Карагандинской областях.

В настоящее время статистические данные по степени износа инфраструктуры ЖКУ доступны только за 2023 год. Учитывая, что программа "Тариф в обмен на инвестиции" начала реализовываться с июля 2023 года, необходимо больше времени для проведения полноценной оценки ее воздействия. Ожидается, что первые результаты реализации программы станут заметны в 2024-2025 годах, – отмечают аналитики Нацбанка.

Ранее мы рассказали, что основной вклад в инфляцию в Казахстане вносят жилищно-коммунальные услуги. За год они подорожали на 15,7%, добавив в инфляцию 1,8 процентных пункта.