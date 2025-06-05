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Финансы

Вода, газ, свет: как ЖКХ влияет на инфляцию

Коммунальные услуги, коммунальные платежи, комуслуги, квартплата, коммунальный платеж, жилищно-коммунальные услуги, повышение тарифов за коммунальные услуги, долг за коммунальные услуги, задолженность за квартплату, повышение тарифов на комуслуги, фото - Новости Zakon.kz от 05.06.2025 13:19 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Инфляция в Казахстане остается двухзначной: май 2025 года показал годовой рост в 11,3%, что выше апрельских 10,7%. Месячный прирост цен составил 0,9%. При этом особенно дорожают платные услуги – рост 16% за 12 месяцев, это самый высокий показатель за последние годы, сообщает Zakon.kz.

Кто теперь главный в росте цен?

Если традиционно наибольший вклад в инфляцию вносили продовольственные товары, то сейчас по данным Бюро национальной статистики АСПиР РК пальму первенства уверенно держат платные услуги. Их доля в общей инфляции в мае 2025 года достигла 40,4%. Для сравнения: в мае 2024 года этот показатель составлял 46,1%.

Продовольственные товары, хоть и увеличили свою долю в общей динамике инфляции до 35,6% (с 27,2% в апреле 2024 года), все же уступили по значимости услугам. Доля непродовольственных товаров незначительно снизилась, составив 23,9% против 26,6% годом ранее.

Коммуналка, отдых, связь и не только

Что же так сильно дорожает в сфере платных услуг? В первую очередь, это жилищно-коммунальные услуги. За год они подорожали на 15,7%, добавив в инфляцию 1,8 процентных пункта. Самые высокие темпы роста показали:

  • Холодная вода – 97,6%
  • Водоотведение – 25,1%
  • Центральное отопление – 19,2%
  • Газ, транспортируемый по распределительным сетям – 15%
  • Горячая вода – 14,5%
  • Электроэнергия – 11,2%
  • Оплата за содержание жилья – 10,7%.

Но не только ЖКХ тянет инфляцию вверх. Серьезно подорожали и другие услуги:

  • Организация комплексного отдыха – 62,3%
  • Связь – 15,8%
  • Парикмахерские и заведения личного обслуживания – 14,6%
  • Санатории – 14,4%
  • Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств – 13,5%
  • Общественное питание – 12,5%
  • Здравоохранение – 12,3%
  • Отдых и спортивные мероприятия – 11%.

Значительно выросла стоимость проезда: железнодорожным транспортом на 26,5%, городским автобусом на 11,1%, воздушным транспортом на 10,5% и такси на 10%. Оплата за аренду жилья выросла на 13,6%.

Как найти баланс между ценами и инвестициями?

Основной причиной такого стремительного роста тарифов на коммунальные услуги является программа "Тариф в обмен на инвестиции". Эта масштабная реформа призвана привлечь значительные средства в модернизацию и ремонт изношенной коммунальной инфраструктуры Казахстана. Цели программы амбициозны:

  • Снизить износ коммунальных сетей на 15-20% к 2029 году.
  • Повысить надежность и качество коммунальных услуг.
  • Привлечь до 400 млрд тенге инвестиций ежегодно в ЖКХ и энергетику в период 2023–2029 годов.
  • Повысить заработные платы работникам сферы ЖКХ.
  • Обеспечить целевое использование средств, полученных от повышения тарифов, на реальные инвестиции.

Программа охватывает не только производство электроэнергии, но и все ЖКХ. Так, в 2023 году уже было утверждено более 200 заявок на изменение тарифов, что привело к их росту в среднем на 10-30%. Это добавляет примерно 3-4 тыс. тенге к среднему счету за коммунальные услуги для двухкомнатной квартиры.

Ранее мы рассказали, в каких регионах Казахстана коммунальные услуги подорожали сильнее всего.

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Андрей Зубов
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