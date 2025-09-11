Рост ВВП Казахстана за 8 месяцев составил 6,5%
По данным МНЭ РК, основными факторами роста стала положительная динамика в торговле, промышленности и сфере связи.
Промышленность увеличилась на 7,6%. Отмечается ускорение темпов роста в обрабатывающем секторе, где рост составил 6,5% к аналогичному периоду 2024 года.
Основные драйверы обрабатывающей промышленности:
- машиностроение (+15,1%);
- производство продуктов питания (+10,1%);
- нефтепереработка (+7,6%);
- химическая промышленность (+7,5%);
- металлургия (+1,1%).
В торговле зафиксировано увеличение на 8,9%, в основном за счет оптовой торговли, доля которой в отрасли составляет 66,6%. Наибольшие темпы роста зафиксированы в Шымкенте (+21,3%), Восточно-Казахстанской (+5,7%) и Жетысуской (+0,6%) областях.
В строительстве рост производства составил 18,1%. Объем услуг в сфере транспорта и складирования увеличился на 21,5%. Рост в сельском хозяйстве составил 3,4%.
