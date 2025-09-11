#АЭС в Казахстане
Экономика и бизнес

Рост ВВП Казахстана за 8 месяцев составил 6,5%

Экономика, экономика Казахстана, экономика РК, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, договоры, инвестиции, инвестирование, график роста, графики роста, график, графики, экономическое развитие Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 11.09.2025 08:08 Фото: Zakon.kz
По оперативным данным Бюро национальной статистики, за восемь месяцев 2025 года рост ВВП Казахстана составил 6,5%, сообщает Zakon.kz.

По данным МНЭ РК, основными факторами роста стала положительная динамика в торговле, промышленности и сфере связи.

Промышленность увеличилась на 7,6%. Отмечается ускорение темпов роста в обрабатывающем секторе, где рост составил 6,5% к аналогичному периоду 2024 года.

Основные драйверы обрабатывающей промышленности:

  • машиностроение (+15,1%);
  • производство продуктов питания (+10,1%);
  • нефтепереработка (+7,6%);
  • химическая промышленность (+7,5%);
  • металлургия (+1,1%).

В торговле зафиксировано увеличение на 8,9%, в основном за счет оптовой торговли, доля которой в отрасли составляет 66,6%. Наибольшие темпы роста зафиксированы в Шымкенте (+21,3%), Восточно-Казахстанской (+5,7%) и Жетысуской (+0,6%) областях.

В строительстве рост производства составил 18,1%. Объем услуг в сфере транспорта и складирования увеличился на 21,5%. Рост в сельском хозяйстве составил 3,4%.

Ранее сообщалось о том, что средства Нацфонда хотят инвестировать в высокотехнологичную экономику.

Аксинья Титова
