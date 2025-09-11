Рост ВВП Казахстана за 8 месяцев составил 6,5%

По оперативным данным Бюро национальной статистики, за восемь месяцев 2025 года рост ВВП Казахстана составил 6,5%, сообщает Zakon.kz.

По данным МНЭ РК, основными факторами роста стала положительная динамика в торговле, промышленности и сфере связи.

Промышленность увеличилась на 7,6%. Отмечается ускорение темпов роста в обрабатывающем секторе, где рост составил 6,5% к аналогичному периоду 2024 года.

Основные драйверы обрабатывающей промышленности:

машиностроение (+15,1%);

производство продуктов питания (+10,1%);

нефтепереработка (+7,6%);

химическая промышленность (+7,5%);

металлургия (+1,1%).

В торговле зафиксировано увеличение на 8,9%, в основном за счет оптовой торговли, доля которой в отрасли составляет 66,6%. Наибольшие темпы роста зафиксированы в Шымкенте (+21,3%), Восточно-Казахстанской (+5,7%) и Жетысуской (+0,6%) областях.

В строительстве рост производства составил 18,1%. Объем услуг в сфере транспорта и складирования увеличился на 21,5%. Рост в сельском хозяйстве составил 3,4%.

Ранее сообщалось о том, что средства Нацфонда хотят инвестировать в высокотехнологичную экономику.