Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 16 июня
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 511,92 тенге, евро – 588,91 тенге, рубля – 6,44 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане – 510 тенге, продажи – 516 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане – 585 тенге, продажи – 595 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане – 6,22 тенге, продажи – 6,52 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы – 512,5 тенге, продажи – 513,5 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы – 590 тенге, продажи – 592,5 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,39 тенге, продажи – 6,42 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 512,02 тенге, продажи – 515,02 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте – 586,64 тенге, продажи – 592,50 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,36 тенге, продажи – 6,42 тенге.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.