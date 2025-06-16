Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 16 июня

Фото: pixabay

Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также о курсах Нацбанка РК на 16 июня 2025 года (на 11:15), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 511,92 тенге, евро – 588,91 тенге, рубля – 6,44 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане – 510 тенге, продажи – 516 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане – 585 тенге, продажи – 595 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане – 6,22 тенге, продажи – 6,52 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы – 512,5 тенге, продажи – 513,5 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы – 590 тенге, продажи – 592,5 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,39 тенге, продажи – 6,42 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 512,02 тенге, продажи – 515,02 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте – 586,64 тенге, продажи – 592,50 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,36 тенге, продажи – 6,42 тенге. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: