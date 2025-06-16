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Финансы

Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 16 июня

курс доллара в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 16.06.2025 11:19 Фото: pixabay
Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также о курсах Нацбанка РК на 16 июня 2025 года (на 11:15), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 511,92 тенге, евро – 588,91 тенге, рубля – 6,44 тенге.

Астана

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Астане – 510 тенге, продажи – 516 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Астане – 585 тенге, продажи – 595 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Астане – 6,22 тенге, продажи – 6,52 тенге.

Алматы

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Алматы – 512,5 тенге, продажи – 513,5 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Алматы – 590 тенге, продажи – 592,5 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,39 тенге, продажи – 6,42 тенге.

Шымкент

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 512,02 тенге, продажи – 515,02 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Шымкенте – 586,64 тенге, продажи – 592,50 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,36 тенге, продажи – 6,42 тенге.

Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

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Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
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