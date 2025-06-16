Как отреагировали мировые рынки на конфликт Ирана и Израиля

В выходные мир стал свидетелем новой эскалации на Ближнем Востоке: Израиль атаковал военную и энергетическую инфраструктуру Ирана, Иран ответил ракетными обстрелами. Эти события моментально отразились на котировках энергоносителей, золота и динамике фондовых индексов, сообщает Zakon.kz.

Рынки Ближнего Востока в пике падения

После ночных атак ВВС Израиля по иранским объектам фондовые индексы Дубая, Абу-Даби и Эр-Рияда упали примерно на 5%, причем сильнее всего пострадали акции застройщиков, банков и авиакомпаний. Саудовский индекс снизился на 1,6% после первоначального падения на 3,6%, а в Кувейте основной индекс упал на 4,3%.

Особенно сильно отреагировал на все события египетский фунт – он пробил историческую отметку в 50 фунтов за доллар, снизившись за сутки на 2%.

Нефть и золото: моментальный рост

Нефть марки Brent сразу же после начала боевых действий продемонстрировала впечатляющий рост более чем на 7%, кратковременно превысив психологически важную отметку в 75 долларов за баррель – максимальный уровень с апреля текущего года. По данным на 12 часов по времени Астаны 16 июня 2025 года, нефть Brent торгуется на уровне 74,81 долларов за баррель, а WTI – 71,83 доллара. Рост за сутки составил +0,56% и +0,69%, соответственно. Такая реакция нефтяного рынка предсказуема: Ближний Восток остается центром мировой нефтедобычи, и любая угроза стабильности поставок немедленно отражается на ценообразовании.

Параллельно с нефтью активно рос спрос на золото. Драгоценный металл прибавил около 1%, торгуясь на уровне 3 417,80 доллара за унцию, что приближает его к историческому максимуму. Аналитики Bank of America прогнозируют достижение отметки в 4000 долларов за унцию к середине 2026 года.

В Казахстане цена на золото сегодня составляет 56 291,74 тенге за грамм, показав рост на 1000 тенге за три дня.

Реакция мировых индексов и секторов

Несмотря на рост нефти и золота, широкие рынки демонстрировали снижение. S&P 500 (SPY) предпринял попытку пробить вверх из клина, но не удержал рост, закрывшись на отметке 597 долларов. Котировки фьючерсов на индекс Dow Jones снизились на 0,99%, достигнув уровня 42 565 пунктов. Контракты на Nasdaq-100 потеряли 1,24%, опустившись до 21 660,75 пункта. Широкий индекс S&P 500 просел на 0,93% – до отметки 5 993,25 пункта.

В понедельник инвесторы заняли осторожную позицию, поскольку эскалация конфликта между Израилем и Ираном привела к росту цен на нефть и вызвала более широкие вопросы о долгосрочных последствиях, – пишет Bloomberg.

"Ключевым вопросом для инвесторов является возможность сдерживания конфликта. Основная проблема заключается в том, что могут пострадать поставки нефти, разгоняя инфляцию, в то время как многие центральные банки беспокоятся о начавшемся росте экономик". Bloomberg

Особенно болезненно на события отреагировал мировой авиационный сектор. Авиакомпании столкнулись с двойным ударом: операционные сложности из-за необходимости корректировки маршрутов в обход зоны конфликта, и перспектива роста расходов на топливо при сохранении высоких цен на нефть. На американском рынке акции крупнейших перевозчиков – Delta, United и American Airlines – продемонстрировали заметное снижение до 5%. Аналогичная картина наблюдалась и в Европе: британская IAG возглавила список аутсайдеров лондонского FTSE 100 с падением на 3,7%, а бюджетный перевозчик ЕasyJet завершил торги снижением на 2,7%.

В то же время оборонная промышленность стала одним из немногих бенефициаров сложившейся ситуации.

Акции британского производителя вооружений BAE Systems выросли почти на 3%. Подорожали и бумаги ведущих оборонных подрядчиков США: Lockheed Martin, Northrop Grumman и RTX.

Влияние ситуации на Казахстан

Цены на нефть, как и в 2022 году после начала конфликта в Украине, показали самый резкий суточный рост за последние годы. Цена за один баррель уже около 40 000 тенге, отмечает финансист Андрей Чеботарев.

"В каждой зарплате нашего бюджетника 60% – это доходы от нефти, в каждом бюджетном тенге почти две трети – от продажи нефти". Андрей Чеботарев

Естественно, что от роста нефти Казахстан получает краткосрочные плюсы, правительству будет проще сводить бюджет, ведь в планах этого года заложена нефть по 60 долларов. Но долгосрочно это ударит по Казахстану высокой мировой инфляцией, подчеркивает специалист.

Предыстория конфликта

В ночь на 13 июня Израиль начал масштабную военную кампанию против Ирана. Израильские ВВС нанесли удары по стратегическим объектам, включая инфраструктуру, связанную с ядерной программой. Израильские власти заявили, что целью нападения стало предотвращение атомной угрозы: по данным разведки, Иран якобы оказался на пороге создания ядерного оружия.

Реакция Тегерана не заставила себя ждать: были зафиксированы многочисленные пуски ракет с территории Ирана по Израилю.