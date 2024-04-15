Как отразится обострение конфликта Ирана и Израиля на Казахстане

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после того, как 13 марта Иран запустил десятки беспилотников в сторону Израиля. В мире озабочены развитием конфликта соседей, который разгорелся с новой силой. Окажет ли происходящее свое влияние на Казахстан – в материале Zakon.kz.

Атака на Израиль произошла в ночь с 13 на 14 марта. СМИ сообщили, что Иран запустил десятки беспилотников в сторону Израиля. Помимо этого, Тегеран также анонсировал скорое начало ракетной атаки на еврейское государство, которая и произошла через некоторое время. Удар десятками ракет по ПВО Израиля на Голанских высотах нанесла и ливанская организация "Хезболла".

Как считают международные эксперты, нападение Ирана на Израиль – ответ на авиаудар по консульству Исламской республики в Дамаске, в котором Тегеран обвинил Израиль. Израильские власти традиционно не подтверждают и не отрицают участие в подобных операциях.

По данным СМИ, в воскресенье зафиксировали 300 беспилотников и ракет, запущенных в сторону Израиля из Ирана, а также с баз союзных ему группировок в Ираке, Сирии и Йемене. По заявлению израильских и американских военных, 99% из них были сбиты. По их данным, сбивать их Израилю помогали военные США, Великобритании, Франции и Иордании.

Позже в эфире Би-би-си представитель ЦАХАЛ генерал Питер Лернер уточнил, что в атаке участвовали 170 беспилотников, 30 крылатых ракет и 120 баллистических ракет. Нескольким баллистическим ракетам удалось попасть по авиабазу Неватим на юге Израиля, однако незначительный вред не повлиял на ее работу.

Наряду с этим представитель армии Израиля подполковник Питер Лернер заявил, что правительство соберется и примет решение об ответном ударе Израиля. Задача политиков заключается в том, чтобы продумать такой ответ, который не приведет к эскалации.

В свою очередь администрация США не хочет расширения конфликта с Ираном. Об том заявил в воскресенье советник Белого дома Джон Кирби.

"Президент выразился ясно. Мы не хотим эскалации ситуации. Мы не хотим более масштабной войны с Ираном", – приводит The Hill его слова.

Постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан отменил, что призывает признать КСИР террористической организацией, а также наложить санкции на Иран из-за его атаки, сообщило израильское постпредство. А МИД Израиля назвал Иран "величайшей угрозой" региональной стабильности и мировому порядку, и что Тегеран не должен получить ядерное оружие.

Как рассказали чиновники США, большинство ракет Ирана сбила система Arrow Израиля над соседними странами, от четырех до шести – эсминцы США, одну – Patriot в Ираке.

Израиль после иранского удара по его территории в ответ на обстрел консульства Ирана в Сирии попытается нанести значительный ущерб экономике исламской республики, об этом заявил иранский президент Эбрахим Раиси на заседании правительства. Он также "призвал к бдительности, удвоению усилий и координации действий между органами управления и исполнительной властью страны для нейтрализации подобных провокаций". Ранее иранский президент заявил, что исламская республика своей атакой на Израиль открыла новую страницу в собственной истории и преподала ему урок.

В Совете Безопасности ООН состоялось заседание по теме атаки Ирана на Израиль. Генсек ООН Антониу Гутерриш предупредил о риске полномасштабного конфликта на Ближнем Востоке.

"Ближний Восток находится на грани. Народы региона сталкиваются с реальной опасностью разрушительного полномасштабного конфликта. Пришло время снять напряженность и обеспечить деэскалацию. Пришло время для максимальной сдержанности", – сказал господин Гутерриш во время заседания.

Генсек ООН напомнил, что Устав ООН запрещает применение силы "против территориальной целостности или политической независимости любого государства". Он отметил, что должен соблюдаться принцип неприкосновенности дипломатических и консульских объектов и персонала, а также отметил, что по Декларации о дружественных отношениях акты возмездия с применением силы запрещены.

Редакция выяснила у экспертов, чем это противостояние грозит Казахстану.

Причина конфликта

Как рассказал востоковед-политолог Расул Арин, это довольно давний конфликт, который начался еще в 1980-х годах. Иран был нацелен на уничтожение Израиля.

"Его специальные войска "Аль-Кудс", военное подразделение специального назначения Корпуса стражей исламской революции (КСИР), элитное военно-политическое формирование Исламской Республики Иран одной из целей считали уничтожение Израиля, а значит, освобождение Палестины и появление Кудс – исламского государства. Поэтому этот конфликт можно назвать идеологическим. Вместе с тем здесь идет еще геополитика: борьба за влияние в регионе. Иран – мощное государство, которое имеет свои интересы, но при этом Израиль его сильный конкурент за счет сильных союзников, таких как США и Западная Европа". Востоковед-политолог Расул Арин

Одной из причин, продолжил специалист, является еще и то, что Израиль обладает ядерным оружием, хоть и по неофициальным данным. И чтобы противостоять Израилю, Иран также стремится вооружиться оружием массового поражения и развивать данную программу. Это несет в себе огромную угрозу для Израиля и эта страна совершила в свое время много кибератак, военных специальных операций против ядерной программы Ирана.

Ответный удар

В конце 2019 года в результате авиаудара был убит генерал, иранский военный стратег и идеолог внешней политики Касем Сулеймани, рассказывает Расул Арин. Он командовал элитным спецподразделением "Аль-Кудс" в составе Корпуса стражей Исламской революции и сыграл важную роль в распространении иранского влияния на Ближнем Востоке. В результате Иран также ответил ракетным ударом по базе США, но при этом не нанеся серьезного урона и не навредив.

"Можно сказать, это был показательный удар, чтобы продемонстрировать ответные действия, что называется – "дали пощечину" – ответили за убийство генерала, но при этом без предпосылок для начала войны", – заметил востоковед.

"В данном случае Иран тоже нанес удар в схожей манере, обозначив, что атака была ответной, без нанесения какого-то большого ущерба. И это не должно стать причиной для начала полномасштабной войны между Ираном и Израилем или США и Ираном. Поэтому больших изменений не должно произойти, каждый остался при своем – Иран обозначил вендетту, но при этом Израиль не пострадал". Востоковед-политолог Расул Арин

Специалист подчеркнул, что считает запуск Ираном ракет довольно смелым шагом. Но рассматривать это событие как основание для начала полномасштабной войны не стоит.

"Но при этом считаю, что теперь следует ждать реакции от Израиля, и важен этот шаг – совершит ли он действия для эскалации конфликта или обойдется тоже какими-то символическими действиями. Тогда очевидно, что никакой полномасштабной войны не будет. Но если Израиль пойдет на обострение – то, возможно, Иран уже будет отвечать другими способами", – добавил Расул Арин.

Влияние на Казахстан

По мнению востоковеда-политолога, для Казахстана развитие таких событий очень плохо сможет сказаться на транспортных возможностях альтернативных маршрутов выхода к мировому океану.

"Иран – очень важный сосед через Каспийское море. Посредством иранских портов у нас есть возможность выходить на Персидский залив. Негативное развитие событий может очень плохо сказаться на наших транспортных возможностях и на выход к мировому океану. Поэтому мир в этом регионе в наших интересах." Востоковед-политолог Расул Арин

Варианты развития событий

В свою очередь политолог Замир Каражанов предположил свой сценарий развития событий.

"Если анализировать возможные сценарии, то на данный момент они выглядят следующим образом: Иран, совершив атаку, призывает на этом поставить точку. В свою очередь, "акт возмездия" Тегерана открывает Израилю "окно возможностей", которое позволит ему в ходе ответного удара подорвать военный потенциал Ирана и отбросить на годы, а может, и на десятилетия назад, его ядерную программу. Речь не идет о полномасштабной войне, а только о точечных ударах по стратегическим объектам на территории Ирана. Скорее всего, в данный момент будут идти интенсивные дипломатические переговоры с Израилем с тем, чтобы он воздержался от ответной атаки. Но последнее слово останется за Тель-Авивом, который ждал такой исторической возможности десятилетия". Политолог Замир Каражанов

По мнению эксперта, на вопрос: "приведет ли атака Израиля к третьей мировой войне?" можно утверждать: "Очевидно, что нет".

"Две предыдущие мировые войны отличались тем, что им предшествовал процесс создания крупных военно-политических союзов, включающих в себя крупные государства. Сегодня в мире растет количество конфликтов, больше хаоса, но при этом не возникают крупные военные союзы. Поэтому любой конфликт, скорее всего, будет носить очаговый характер, но при этом будет парализовать всю мировую экономику", – сказал Замир Каражанов.

Он также поделился мнением о том, какие возможные негативные последствия могут грозить экономике Казахстана.

"Конечно же, эскалация насилия в зоне Персидского залива спровоцирует рост цен в мире на энергоресурсы. Для Казахстана это сулит дополнительные доходы в бюджет. Второй момент, безопасность в мире на фоне обострения геополитической напряженности становится хрупкой. В последнее время Ближний Восток снова погрузился в хаос, что уже сказывается на глобальных логистических цепочках". Политолог Замир Каражанов

Убедиться в этом можно на следующем примере.

"Месяц назад завод "Тесла" в Европе приостановил работу из-за нехватки машино-комплектов из Китая. Морские перевозчики из-за нападений йеменских хуситов отправляют свои суда в обход Суэцкого канала вдоль африканского континента. В результате чего Египет потерял 40% своей выручки, которую получал от деятельности канала. Отсюда можно сделать вывод, что рост эскалации напряженности в мире, на Ближнем Востоке и в зоне Персидского залива повысит актуальность сухопутного пути из Азии в Европу, который пролегает через территорию Казахстана", – отметил эксперт.

При этом он предположил, что для нашей страны это хорошая возможность не только заработать, но и обновить транспортную инфраструктуру.

"Последние два года, на фоне эскалации конфликта в Украине, объем грузоперевозок по этому маршруту вырос в разы. Теперь укреплению тренда способствует нестабильность на Ближнем Востоке", – добавил политолог.

"Во-вторых, Иран представляет собой крупную экономику региона, но находящуюся под идеологическим и геополитическим давлением. В 2022 году товарооборот Казахстана с этой страной составил 521 млн долларов, что не отвечает потенциалу двух экономик. Поэтому ставится задача увеличить его до объема 3 млрд долларов. Понятно, что вооруженный конфликт способен негативно сказаться на иранской экономике и перспективах сотрудничества Казахстана с ним". Политолог Замир Каражанов

Спикер подчеркнул, что еще один побочный эффект конфликта связан с Каспийским морем.

"Иран – единственная страна, которая не ратифицировала Каспийскую конвенцию о правовом статусе моря. Очевидно, что в случае эскалации конфликта ему уже будет не до правового статуса Каспия. Впрочем, проблема безопасности Ирана не оказывала заметного влияния на этот процессуальный акт. Очевидно, что причины "задержки" с ратификацией Конвенции в иранском парламенте носили политический характер", – поделился мнением казахстанский политолог.

Подрыв международной безопасности

Свой взгляд на события высказал руководитель Центра изучения общественных процессов Казахстанского института общественного развития Риззат Тасым. Он считает, что кризисные явления, переживаемые человечеством в настоящее время, породили особое внимание мирового сообщества к проблемам безопасности.

"Стремление к влиянию на Ближнем Востоке посредством так называемых прокси-войн Ирана и Израиля усиливает подрыв системы международной безопасности. Длительный период относительной стабильности и отсутствие большой войны прошло. Если раньше Иран и Израиль избегали прямого вовлечения в конфликт и успешно действовали через прокси-силы (диверсии, акты саботажа, спонсирование различных группировок друг против друга) в регионе, то показательный ответный удар Ирана может спровоцировать точку невозврата". Риззат Тасым

С его точки зрения, в основе данного конфликта лежат естественные интересы – каждое государство пытается подорвать позиции другого или достичь целей, которые бы усилили его собственные.

"Взрывоопасным является то, что взаимные враждебные действия распространяются на такие сферы, как кибератаки и саботаж, направленные на инфраструктуру друг друга, включая ядерные объекты и нефтяные танкеры. Вооруженные действия, затрагивающие дипломатические представительства, военные самолеты и корабли в третьих странах и вовсе могут вовлечь в орбиту конфликта большинство стран. В то время как глобальные нормы ограничивают использование ядерного оружия, погоня за оружием меньшей мощности и более сильными защитными военными технологиями может подорвать предполагаемую безопасность", – отметил специалист.

Также он указал на отличие последних конфликтов. Эксперт считает, что различие между гражданской и военной сферой все больше стирается.

"Применяемые технологии подвергают население прямым угрозам – физическому нарушению таких критически важных ресурсов и услуг, как водоснабжение, финансовые системы, транспорт, энергетическая и коммуникационная инфраструктура. Тем более учитывая общую границу с Ираном в акватории Каспийского моря, Казахстан готов сотрудничать со всеми соответствующими субъектами в духе инклюзивности, многосторонности и доброй воли". Риззат Тасым

Таким образом, продолжил спикер, региональное сотрудничество потребует общего мозгового штурма и политической воли для совместной работы, невзирая на исторические конфликты и присутствие угрозы ядерного оружия. Экономическая политика все больше ориентируется на геополитические цели. Так что Казахстан крайне заинтересован в создании новой "архитектуры глобальной безопасности", которая бы обеспечила "разумный баланс между интересами всех субъектов международного общения".

Отмена рейсов

В связи со сложившейся ситуацией авиационная администрация Казахстана приняла решение пересмотреть расписания рейсов в целях их выполнения в обход воздушного пространства вышеуказанных стран. Вместе с тем туристам рекомендовали не использовать воздушное пространство Ирана, Ирака, Иордании, Ливана, Израиля, Египта, Сирии в связи со сложной политической обстановкой.

Позже Иордания и Ливан закрыли свое воздушное пространство на фоне беспрецедентной атаки Ирана на Израиль. Кроме того, авиакомпании Emirates, Etihad и Flydubai отменили часть рейсов на Ближнем Востоке. Вместе с тем немецкая авиакомпания Lufthansa отменила все рейсы в Бейрут, Амман, Эрбиль и Тель-Авив. Этому примеру последовали и ряд других авиакомпаний.

Казахстанцы в опасной зоне

По информации МИД РК, в Иране 104 гражданина Казахстана, состоящих на консульском учете, включая персонал посольства и членов их семей. При этом 174 казахстанца работают в этой стране вахтовым методом. Все они на связи с казахстанским консулом, ситуация под контролем государственных органов.

Тем временем на консульском учете в Израиле состоят 123 казахстанца, включая персонал посольства и членов их семей. Однако, по неподтвержденным данным, там могут находиться дополнительно около 100 граждан Казахстана, не состоящих на консульском учете.