Что будет, если Израиль ударит по ядерным и нефтяным объектам Ирана

Вчера Иран атаковал Израиль баллистическими ракетами, а сегодня все мировые СМИ пишут о возможной ответной атаке Израиля на нефтяную и ядерную инфраструктуру Ирана. Возможно ли такое развитие ситуации, рассказывает Zakon.kz.

Так, американский кабельный и спутниковый телеканал новостей бизнеса CNBC передает, что возможная атака Израиля на Иран вызовет хаос в мировой финансовой системе и повлечет подорожание нефти до 100 долларов за баррель.

Bloomberg предсказывает, что нефть может подорожать на 13 долларов за баррель, если Израиль ударит по иранской энергетической инфраструктуре. Если же конфликт затронет Ормузский пролив, то цена сырой нефти вырастет с 13 до 28 долларов.

Кстати говоря, после иранского удара нефть марки Brent сначала подорожала более чем на 5,45% до 75,45 доллара за баррель, а потом опять откатилась до цены 73,56 доллара на 14.00 (по времени Астаны).

Wall Street Journal со ссылкой на собеседников среди должностных лиц пишет, что Израиль направил Ирану ясные предупреждения о намерении ответить на любой обстрел своей территории и напрямую ударить по ядерным или нефтяным объектам.

Иран же заявил о готовности к возможным действиям Израиля, а советник верховного лидера страны Али Хаменеи Камаль Харрази предупредил, что Иран может быть вынужден создать ядерное оружие, если Израиль будет угрожать его существованию, — сообщает Аль-Джазира.

"Мы не принимали решения о создании ядерной бомбы, но, если существование Ирана окажется под угрозой, у нас не останется иного выбора, кроме как изменить нашу военную доктрину". Али Хаменеи Камаль Харрази

Между тем многие авторитетные аналитики предрекают, что ничего апокалиптического и на этот раз не произойдет. Так, старший обозреватель Yahoo Finance Рик Ньюман размышляет:

"Незначительный скачок цен на нефть как раз и отражает веру рынка в то, что ближневосточная нефть будет продолжать течь по миру, даже если бомбы и ракеты усеят все небо Ближнего Востока". Рик Ньюман

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Воюющие стороны региона могут хотеть убить друг друга, но не могут допустить перебоев с поставками нефти, уверен эксперт. Поворот к прямой военной, а тем более, ядерной эскалации не нужен и главному мировому игроку – Соединенным Штатам Америки, убежден казахстанский политолог Данияр Ашимбаев.

"Война в классическом понимании накануне важнейших президентских выборов Америке не нужна ни в коем случае. Вряд ли оба кандидата в президенты США хотели бы получить резкий рост цен на бензин и дестабилизацию обстановки во всей стране". Данияр Ашимбаев

По мнению Ашимбаева, если ответный удар Израиля и состоится, то он будет таким же "символическим", как и предыдущие ракетные атаки. Тем более, что конфликтующие страны не граничат напрямую, а запускают ракеты через соседние страны. Естественно, что это удлиняет полетное время ракет и дает возможность ПВО и ПРО лучше подготовиться к их перехвату.

"Ни Иран, ни Израиль не готовы воевать по-настоящему. Иран будет, как и прежде, использовать свою нынешнюю тактику прокси, стремясь ко все большему авторитету в регионе. Израиль и дальше будет "показывать маскулинность" в надежде на помощь союзников". Данияр Ашимбаев

Самый важный союзник Израиля, Соединенные Штаты, несомненно, окажут давление на руководство Израиля, чтобы оно оставило в покое нефтяные объекты Ирана, — уверен и Рик Ньюман.

"Тель-Авив, конечно, не всегда прислушивается к просьбам своего союзника № 1, но в данном случае он это сделает. Ведь в прямой конфронтации с Ираном Израилю понадобится помощь США больше, чем когда-либо, но готовы ли США к этому?". Рик Ньюман

Иран поставляет около 1,5% мировой нефти, что может показаться не таким уж большим показателем, продолжает анализ специалист из Yahoo Finance. Но, если Иран больше не сможет экспортировать нефть, у него будет гораздо более сильный стимул нанести удар в другом месте – попытаться закрыть Ормузский пролив, где транспортируется около 21% мировой нефти.

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Это подняло бы цены на нефть значительно выше 100 долларов за баррель, может быть, и выше 150 долларов. Цены на бензин в США достигли бы 6-7 долларов за галлон (галлон в США = 3,785 литра, — Прим.ред). Само собой разумеется, что администрация Джо Байдена сделает все возможное, чтобы не допустить этого на финишной прямой напряженных президентских выборов.

Прогнозы о ситуации на Ближнем Востоке часто граничат с безумием, учитывая нестабильную и жестокую историю региона. Однако нефть текла и течет через многочисленные войны и бесчисленные стычки, и это вероятный исход и на этот раз. Если бы только мир был так же легко достижим, как нефть, — заканчивает Рик Ньюман.

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