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Мир

Новая волна ударов по ракетной инфраструктуре: Израиль вновь атаковал Иран

Израиль вновь атаковал Иран, фото - Новости Zakon.kz от 21.06.2025 07:32 Фото: pixabay
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о начале новой волны ударов по ракетной инфраструктуре Ирана, сообщает Zakon.kz.

Об этом 21 июня заявили в ведомстве в Telegram.

"ВВС начали серию ударов по объектам хранения и запуска ракет в центральном Иране", – говорится в сообщении.

Соответствующее заявление было сделано вскоре после ночного обстрела со стороны Тегерана.

Ранее Израиль объявил своей целью для бомбардировок иранскую атомную электростанцию в Араке.

Отметим, что Казахстан продолжает эвакуировать своих граждан из Израиля и Ирана.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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