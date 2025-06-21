Новая волна ударов по ракетной инфраструктуре: Израиль вновь атаковал Иран

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о начале новой волны ударов по ракетной инфраструктуре Ирана, сообщает Zakon.kz.

Об этом 21 июня заявили в ведомстве в Telegram.

"ВВС начали серию ударов по объектам хранения и запуска ракет в центральном Иране", – говорится в сообщении.

Соответствующее заявление было сделано вскоре после ночного обстрела со стороны Тегерана.

Ранее Израиль объявил своей целью для бомбардировок иранскую атомную электростанцию в Араке.

Отметим, что Казахстан продолжает эвакуировать своих граждан из Израиля и Ирана.