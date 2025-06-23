Повысит ли Нацбанк Казахстана базовую ставку в 2025 году – мнение экономистов

Экономика РК в 2025 году показывает уверенный рост, который ставит Национальный банк перед сложным выбором. С одной стороны – высокая активность, с другой – усиливающееся инфляционное давление. Каким будет решение регулятора по базовой ставке? Мнения и прогнозы – в материале Zakon.kz.

В центре внимания, прежде всего, данные JP Morgan, приведенные экономистом Эльдаром Шамсутдиновым. Цифры подчеркивают: краткосрочный индекс экономической активности в ключевых отраслях экономики (сельское хозяйство, промышленность, строительство, торговля, транспорт и связь, охватывающие 60% ВВП Казахстана) вырос в мае до 8,6% в годовом выражении, превысив 8,5% за первые четыре месяца года. Это не просто ускорение, а системный сигнал.

Транснациональный финансовый конгломерат подчеркивает: индекс не совпадает по динамике с ВВП, в первом квартале 2025 года он показывал 8,3% при росте самого ВВП на 5,6% (против 6% в конце 2024-го). Отсюда вывод – экономика перегревается, пусть и локально. Второй квартал, несмотря на консенсус-прогноз в 5,4%, вполне может показать более высокие уровни. А это уже прямая угроза инфляционным таргетам.

Вероятнее всего, за год мы увидим рост в 6% ВВП. При этом с текущей траекторией экономической активности Нацбанк РК вряд ли будет спешить с понижением базовой ставки, считает Эльдар Шамсутдинов.

"Скорее всего, регулятор будет держать ставку на текущем уровне до появления устойчивых признаков охлаждения экономики и замедления инфляции. Вероятность повышения минимальная, поскольку иначе больно будет всем. Восходящие риски по ВВП могут даже отодвинуть начало смягчения на более поздний срок". Эльдар Шамсутдинов

Это сдержанное, но четкое предупреждение: на снижение ставки рассчитывать преждевременно. Слишком сильный внутренний спрос, слишком активное кредитование, слишком живая потребительская динамика. И при этом – ухудшающаяся внешняя конъюнктура: рост цен на продовольствие, инфляция в России, нестабильность нефтяных котировок.

Нацбанк, со своей стороны, уже в июне оставил ставку на уровне 16,5%, сославшись на усиление инфляционных ожиданий. Это решение укладывается в общий нарратив: инфляция устойчиво выше прогноза, экономика – слегка перегретая, монетарные условия уже не кажутся чрезмерно жесткими. Следующее заседание назначено на 11 июля.

При этом глава регулятора Тимур Сулейменов подчеркивает, что базовая ставка продолжает работать, пусть и с лагом. По его словам, в текущих условиях ставка может остаться неизменной весь год. Тем не менее "дверь для повышения" не закрыта.

"Базовая ставка должна сохраняться, как минимум, на таком уровне в течение всего 2025 года. Понятно, что это прогнозы, это модельные практики, и многие вещи будут меняться как внутри экономики нашей страны, так и снаружи – во внешних макроэкономических условиях. Но пока, исходя из прогнозного раунда, который закончился сегодня, предполагается, что базовая ставка будет на таком уровне в течение 2025 года либо жестче". Тимур Сулейменов

Почти все аналитики закладывают в свои прогнозы до конца года диапазон от 14,5% до 18% с медианой в 16%. Это подтверждает: рынок не верит в скорое снижение. Напротив, диапазон заложен с прицелом на риски вверх. Так, например, предполагает финансист Арсен Темирбаев.

"Если инфляция в июне покажет ускорение или если индекс экономической активности продолжит сильный рост, Нацбанк может быть вынужден действовать, даже если это повредит рынку капитала или временно замедлит ипотеку". Арсен Темирбаев

В Казахстане, где традиционно сильный фискальный стимул сочетается с волатильной внешней средой, монетарная политика все чаще становится чуть ли не единственным якорем. Поэтому вероятность сохранения ставки на уровне 16,5% – высокая, на повышение – низкая, но не нулевая. Снижение – под вопросом, особенно до осени, полагают эксперты.

Ранее председатель Национального банка РК Тимур Сулейменов сообщил, что по итогам 2024 года тенге ослаб на 15,5%, и назвал причины такого снижения.