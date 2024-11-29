Нацбанк Казахстана повысил базовую ставку

Национальный банк Казахстана (НБК) сегодня, 29 ноября 2024 года, принял решение по базовой ставке, сообщает Zakon.kz.

Из релиза следует, что монетарный регулятор повысил базовую ставку до 15,25%.

"Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Республики Казахстан принял решение установить базовую ставку на уровне 15,25% годовых с коридором +/- 1 п.п. Решение принято с учетом обновленных прогнозов и оценки баланса рисков инфляции". Пресс-служба НБК

Годовая инфляция в Казахстане в октябре повысилась до 8,5% при существенном удорожании регулируемых услуг на фоне реализации программы "Тариф в обмен на инвестиции" и ослабления тенге. Также растет устойчивая часть инфляции. Ускорению инфляции способствовал рост цен на непродовольственные товары и рыночные услуги в условиях высокого внутреннего спроса. Проинфляционное давление внутри экономики сохраняется за счет продолжающегося фискального стимулирования ввиду неисполнения доходной части бюджета. Инфляционные ожидания населения в октябре снизились, но продолжают оставаться волатильными.

Общее замедление глобальной инфляции, ослабление напряженности на рынке труда и более медленная деловая активность приводят к постепенному смягчению внешних монетарных условий в развитых экономиках. Вместе с тем внешнее инфляционное давление усиливается в результате роста мировых цен на продовольствие, который наблюдается последние месяцы, и более высокой инфляции и значительных курсовых колебаний в России. Отмечается значительно возросшая волатильность на финансовых рынках, что может отразиться на росте неопределенности и инфляционных ожиданий.

В базовом сценарии цена на нефть марки Brent пересмотрена в сторону понижения до 70 долларов за баррель в среднем до конца прогнозного периода. Сценарные условия сформированы с учетом фактической динамики цен, снижения спроса со стороны Китая, замедления мировой экономики и роста добычи в Северной и Южной Америке.

Прогноз инфляции на 2024 год уточнен до 8-9%. Прогноз на 2025 год пересмотрен в сторону повышения до 6,5-8,5%, на 2026 год – до 5,5-7,5%. При этом устойчивая часть инфляции сложится вблизи 5% уже в 2026 году. Ожидается, что общая инфляция сформируется вблизи цели в 2027 году. Более высокие оценки по инфляции на предстоящие годы связаны с расширением фискального стимулирования, продолжением реформ ЖКУ, ослаблением обменного курса и усилением внешнего инфляционного давления. Риски прогноза инфляции связаны с ростом давления со стороны внутреннего спроса, ускорением внешней инфляции и повышенными инфляционными ожиданиями. Кроме того, сохраняется неопределенность касательно инструментов стабилизации государственных финансов. Дальнейшая либерализация регулируемых цен и тарифов, ее темпы и сроки также являются значимым риском прогноза.

Прогноз по росту экономики Казахстана на 2024 год уточнен на уровне 4-4,5%. Прогнозы на 2025 и 2026 годы пересмотрены до 4,5-5,5% и 4,6-5,6%, соответственно. Более низкие прогнозы связаны со снижением сценарных цен на нефть и умеренным внешним спросом. По оценкам Национального банка в течение прогнозного периода экономика будет расти в условиях расширения спроса, опережающего возможности внутреннего предложения. Это будет оказывать устойчивое проинфляционное давление.

"Совокупные денежно-кредитные условия смягчились на фоне ослабления обменного курса, снижения процентных ставок в реальном выражении из-за возросшей инфляции, а также ее повышенных прогнозов на предстоящие годы. В сочетании с возросшей волатильностью на финансовых рынках это потребовало повышения базовой ставки. На фоне волатильности на финансовых и энергетических рынках Комитет на ближайших решениях будет внимательно отслеживать необходимость дополнительного ужесточения денежно-кредитной политики для скорейшего возврата инфляции к траектории устойчивого замедления и достижения таргета в 5%". Пресс-служба НБК

Более полная информация о факторах принятого решения и прогнозах будет представлена в докладе о денежно-кредитной политике на официальном интернет-ресурсе Нацбанка 9 декабря 2024 года.

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Очередное плановое решение Комитета по денежно-кредитной политике Нацбанка Казахстана по базовой ставке будет объявлено 17 января 2025 года в 12:00 по времени Астаны.