Снизит ли Казахстан базовую ставку в 2025 году – мнения аналитиков

17 января 2025 года Национальный банк РК примет очередное решение по базовой ставке. В 2024 году Нацбанк планово менял базовую ставку восемь раз, исходя из темпов роста инфляции. Как поступит регулятор в пятницу – в материале Zakon.kz.

Напомним, что год назад ставка была на уровне 15,75%, после чего Нацбанк стал постепенно снижать процент, в июле ставка была определена в 14,25% и на такой отметке продержалась до осени. В декабре 2024 года регулятор поднял значение ставки до 15,25%, и эта норма действует до сих пор.

Эксперты, опрошенные Zakon.kz, склонны полагать, что базовая ставка могла бы быть снижена, поскольку в 2024 году Казахстан добился обуздания инфляции и мог бы двигаться в этом направлении и дальше.

По логике и здравому смыслу базовую ставку просто необходимо снижать. Мало того, ее не надо было даже повышать, поскольку декабрьское повышение ставки не помогло ничем, считает финансовый аналитик Андрей Чеботарев.

"Ставку повысили, когда курс доллара был около 500 тенге, с тех пор он улетел выше 530, и уровень ставки никак на это не повлиял. Мало того, в ноябре-декабре мы увидели снижение деловой активности – это во многом произошло из-за высокой ставки". Андрей Чеботарев

По мнению аналитика, в нашей экономике складывается парадоксальная ситуация: есть замедление корпоративного кредитования, но нет замедления потребительского кредитования – это тоже пример того, что высокая ставка не работает так, как хотелось бы.

"Мы пытаемся решать инфляцию ставкой, тогда как в Казахстане это решается курсом валют. Мы очень надеемся, что ставка будет снижена, что регулятор даст четкий сигнал о том, что прерванный цикл снижения ставки будет восстановлен". Андрей Чеботарев

Снижение ставки крайне необходимо для реализации амбициозных экономических планов, уверяет эксперт. Ведь президент РК Касым-Жомарт Токаев дал установку о двойном увеличении номинального ВВП в 2029 году (подробнее – в материале "Токаев утвердил Национальный план развития страны до 2029 года". – Прим. ред.).

"Для достижения этого результата экономике нужен рост как минимум в 6% за год, и одних бюджетных мер здесь недостаточно. Нужна активность бизнеса, нужен хороший кредитный импульс. Сейчас реальная базовая ставка в РК – 6,65% – нынешняя ставка за вычетом инфляции. Это одна из самых высоких ставок в мире, тормозящая экономический рост". Андрей Чеботарев

Тем не менее послезавтра регулятор вряд ли снизит ставку – этому прежде всего помешает внешнеполитический аспект, уверен финансист Расул Рысмамбетов.

Нет смысла снижать или повышать ставку в преддверии глобального политического события – официального вступления Дональда Трампа в должность президента США. Неизвестно, какие экономические шаги предпримет новая администрация самой влиятельной страны мира и как они отразятся на курсах мировых валют, предполагает эксперт.

"Известно только, что на подпись только в первый день президентства Трампу готовят более ста указов – об этом на днях сообщило Associated Press. Указы будут касаться безопасности границ, депортации мигрантов, развития энергетики США, правил найма рабочей силы и так далее". Расул Рысмамбетов

Одним словом, Национальный банк РК, скорее всего, пока оставит ставку на прежнем уровне 15,25%.

"Понятно, что бизнесу страны очень хочется снижения ставки и удешевления кредитов, но пока об этом говорить рано – дождемся 20 января". Расул Рысмамбетов

Ранее мы сообщали, что аналитики, опрошенные Нацбанком РК, повысили прогнозы инфляции на 2025 год с 6,9% до 7,5%, а на 2026 год – с 6,0% до 6,5%. Инфляция в 2027 году оценивается в 5,6%.

Вслед за изменением оценок по инфляции ожидания по базовой ставке также были пересмотрены. Медианные значения прогнозов на 2025 год скорректированы с 12,5% до 14,7%, на 2026 год – с 10,3% до 11,8%. На 2027 год базовая ставка прогнозируется на уровне 10,5%.