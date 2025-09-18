#АЭС в Казахстане
Финансы

Экономики ЕАЭС: рост на фоне разбега инфляций и валютных курсов

Евразийская экономическая комиссия, ЕЭК, Евразийский экономический союз, ЕАЭС, флаги стран ЕАЭС, фото - Новости Zakon.kz от 18.09.2025 10:34 Фото: eaeunion.org
Согласно последнему макроотчету Евразийского банка развития (ЕАБР), страны Евразийского экономического союза демонстрируют умеренный, но разнонаправленный рост ВВП. При этом заметны значительные отличия в динамике инфляции и валютных курсов, сообщает Zakon.kz.

Несмотря на внешние вызовы, рост экономик поддерживается инвестициями, внутренним спросом и экспортом.

ВВП: кто лидирует? 

За январь-июль 2025 года реальный ВВП Казахстана вырос на 6,3% в годовом выражении. Это заметно выше, чем в России (+1,1%) или Беларуси (+1,3%). Более быстрые темпы показал только Кыргызстан (+11,5%), но там играет роль эффект низкой базы. Казахстан же демонстрирует стабильный рост на фоне куда более крупной экономики.

Темпы роста в Армении и Казахстане схожи – по 5,5%. В обеих странах рост связан с притоком инвестиций и оживлением сектора услуг. В частности, Казахстан активно вкладывается в инфраструктуру и модернизацию промышленности, где инвестиции достигают 6% от ВВП. Россия и Беларусь демонстрируют более консервативный рост – +2,0% и 3,0% соответственно, что обусловлено санкционными ограничениями, дестабилизацией экспорта и политикой импортозамещения.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 18.09.2025 10:34
Замедление инфляции и конкурентные цены: экономическая устойчивость Казахстана в ЕАЭС

Инфляция в регионе

Инфляционные показатели значительно разнятся. Казахстан по итогам года оказался антилидером с показателем 11,9%. Высокая инфляция в стране связана с пересмотром тарифов, активной бюджетной политикой и нарушениями в логистических цепочках, отмечают аналитики банка.

В то же время Армения сохраняет самую низкую инфляцию в союзе – 3,1%, что свидетельствует об эффективной монетарной политике. Спокойная ситуация также в Таджикистане (3,3%), в то время как другие страны находятся в коридоре от 7,3% в Кыргызстане до 8,1% в Узбекистане и 7,7% в Беларуси.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 18.09.2025 10:34
Казахстан на пути к экономическому прорыву: прогноз ЕАБР

Валюты: стабильность без сюрпризов

Темпы ослабления или укрепления национальных валют к доллару США в первой половине 2025 года остаются в целом прогнозируемыми: тенге – 513, рубль – 90, сум – 13 200, киргизский сом – 87,5, армянский драм – 392, таджикский сомони – 11,1, белорусский рубль – 3,28. В Центральной Азии валютная стабильность обеспечивается высокими ценами на сырье, поддержкой денежных переводов и строгим валютным регулированием.

Фото: Zakon.kz

Казахстан в фокусе

При годовой инфляции в 11,8% (июль 2025) и ключевой ставке 16,5% (на 1 сентября 2025) очевидна жесткая монетарная позиция Нацбанка. Эта политика направлена на сдерживание ценового давления, что, хотя и может замедлить кредитование, в конечном итоге защищает покупательную способность населения и валютные резервы, следует из макроотчета.

При этом с резервами в 52,5 млрд долларов и государственным долгом на уровне 2,8% ВВП экономика Казахстана демонстрирует высокую устойчивость к внешним шокам. Это дает правительству пространство для маневров в случае кризиса.

ВВП на душу населения в Казахстане составляет 14,291 доллара, а уровень бедности – 5% (по итогам 2024 года). Эти показатели свидетельствуют о сравнительно высоком уровне благосостояния в рамках ЕАЭС.

Однако, по мнению аналитиков ЕАБР, остаются и риски. Это инфляционное давление, уязвимость к ценам на сырье и необходимость дальнейшей диверсификации экономики. Хотя наблюдается рост промышленного производства (+6,9%) и инвестиций, вопрос структурных реформ остается ключевым для долгосрочного развития.

В общем, сочетание разнонаправленных темпов роста и инфляции отражает уникальную структуру каждой экономики ЕАЭС. Регион в целом подтверждает свою способность к адаптации и стратегической диверсификации источников развития.

Андрей Зубов
