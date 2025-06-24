В каком случае врачи в Казахстане могут получить единовременное пособие в 8,5 млн тенге

В Министерстве здравоохранения Казахстана сегодня, 24 июня 2025 года, напомнили про закон, направленный на защиту прав и интересов медицинских и фармацевтических работников. Его в прошлом году подписал глава государства, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве рассказали об основных положениях закона и реализуемых мерах:

С октября 2024 года внедрена система страхования профессиональной ответственности, охватившая более 186 тыс. медицинских работников.

Врачам дефицитных специальностей, выезжающим на работу в село сроком на 5 лет и более, выплачивается единовременное пособие в размере 100 МЗП (8,5 млн тенге). Уже 254 врача получили выплаты на общую сумму более 2,1 млрд тенге.

Также в Минздраве отметили, что для привлечения и закрепления медицинских работников, особенно в сельских населенных пунктах, реализуется комплекс мер государственной поддержки:

предоставление социальных гарантий;

улучшение жилищных условий;

материальное стимулирование.

"В результате данных мер по итогам 2024 года дефицит врачей составил 3986 единиц, что на 20% меньше, чем в 2023 году. По среднему медицинскому персоналу дефицит составил 4230,75 единиц, снизившись на 7% по сравнению с предыдущим годом". Пресс-служба МЗ РК

По состоянию на 1 января 2025 года в системе здравоохранения Казахстана, включая все ведомственные учреждения, трудится порядка 275 тыс. медицинских работников, в том числе:

более 83 тыс. врачей;

около 191 тысячи специалистов среднего медицинского звена.

"За последние три года мы наблюдаем устойчивую положительную динамику по росту численности медицинских кадров: количество врачей увеличилось на 2%, а среднего медперсонала – на 0,5%. На сегодня обеспеченность медицинскими кадрами в Казахстане превышает средние показатели стран ОЭСР, что подтверждает эффективность реализуемой кадровой политики", – озвучил сегодня вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев на брифинге в СЦК.

13 июня 2025 года Касым-Жомарт Токаев обратился к медицинским работникам. Президент поздравил их с профессиональным праздником.