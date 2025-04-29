В каком случае медики смогут получить 8,5 млн тенге

Министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова на заседании правительства 29 апреля 2025 года рассказала, как будут привлекать молодых специалистов в сельские поликлиники, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава Минздрава отметила, что в ходе реализации национального проекта "Модернизация сельского здравоохранения" построено 467 объектов.

"Отдельно хотела бы затронуть тему обеспеченности кадрами в регионах и мер социальной поддержки. Специалистам здравоохранения, прибывшим для работы и проживания в сельские населенные пункты, оказываются меры социальной поддержки в рамках программы "С дипломом в село!" Также в целях повышения статуса медицинских работников расширен пакет социальных гарантий и стимулирующих выплат. Так, с 2024 года реализуется норма, предусматривающая единовременную денежную выплату медицинским работникам остродефицитных специальностей, прибывающим на работу в сельскую местность, в размере 100 МЗП – 8,5 млн тенге", – отметила Акмарал Альназарова.

Между тем, по данным министра, решения по выплатам на сегодня приняты не во всех регионах.

2 апреля 2025 года Акмарал Альназарова сообщила, что Минздрав пересмотрел процедуру присвоения квалификации медикам. Кроме того, для медицинских работников с техническим и профессиональным образованием, получивших послесреднее или высшее медицинское образование по специальности "сестринское дело", сохраняется уровень квалификации эквивалентной квалификационной категории с учетом предыдущего стажа работы.