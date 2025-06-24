Где и как посмотреть свою кредитную историю бесплатно

В Агентстве РК по регулированию и развитию финансового рынка 24 июня рассказали, как можно проверить свою кредитную историю, сообщает Zakon.kz.

Кредитная история – это официальный документ, содержащий информацию о всех кредитах и займах, оформленных на физическое или юридическое лицо, а также о своевременности их возврата.

"Формирование кредитной истории начинается с момента оформления первого займа. Она необходима для оценки платежной дисциплины при рассмотрении новых кредитных заявок банками, микрофинансовыми организациями и другими финансовыми институтами. Наличие положительной кредитной истории повышает шансы на получение займа в будущем, позволяет рассчитывать на более выгодные условия кредитования", – отметили в АРРФР.

Каждый гражданин Казахстана имеет право один раз в календарном году бесплатно получить свой персональный кредитный отчет. Повторный запрос в течение того же года – платный.

Получить отчет можно следующими способами:

через сайт или мобильное приложение Первого кредитного бюро;

через портал eGov.kz;

в отделениях ЦОН, "Казпочты" и офисе Первого кредитного бюро;

через Государственное кредитное бюро.

"Если вы заметили в своем кредитном отчете недостоверные данные – например, запись о просрочке по уже погашенному займу или полностью выплаченному кредиту, обязательно обратитесь в соответствующий банк или МФО. Подтвердите свои претензии соответствующими документами", – говорится в сообщении.

Оспорить недостоверную информацию можно бесплатно также через сайт Fingramota.kz: перейдите в раздел "Продукты и услуги", далее – "Оспаривание информации в кредитной истории", заполните специальную форму, указав ИИН и номер телефона. Проект реализуется Агентством по регулированию и развитию финансового рынка совместно с Первым кредитным бюро.

Для повышения финансовой безопасности и своевременного реагирования на возможные мошеннические действия рекомендуется подключить услугу мониторинга кредитной истории – "Контроль кредитной истории". Она позволяет получать уведомления при любых изменениях в вашей кредитной истории – появлении новых займов, просрочек, изменений задолженности и других событиях. Подключить услугу можно через портал eGov.kz, сайт или мобильное приложение Первого кредитного бюро.

Ранее сообщалось, что объемы выдачи кредитов физическим лицам практически не изменились по сравнению с предыдущим месяцем. Незначительное снижение наблюдается в автокредитовании.

