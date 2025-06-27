Как будут снижать дефицит республиканского бюджета

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов 27 июня 2025 года на совместном заседании палат Парламента озвучил планы правительства по снижению дефицита республиканского бюджета в ближайшие годы, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава правительства заверил, что государство полностью выполняет свои обязательства – и будет выполнять.

"В этом нет никаких сомнений. В целом, экономическая ситуация стабильна. Однако, как вы отметили, проблемы все же есть. И это не вопросы, возникшие за один день – это проблемы, накапливавшиеся годами. Сейчас правительство активно работает над их решением. По инициативе правительства в стране проводится налоговая реформа. Совсем недавно был принят новый Налоговый кодекс", – озвучил Олжас Бектенов.

По его словам, благодаря новому Налоговому кодексу ожидается, что с начала следующего года в республиканский бюджет дополнительно поступит свыше 3 трлн тенге.

"Все эти средства будут направлены исключительно на цели развития. Под развитием подразумевается, в первую очередь, реализация крупных инфраструктурных проектов: запуск новых объектов, развитие источников электроэнергии, автомобильных и железных дорог, модернизация инженерных сетей. А эти направления обеспечат долгосрочный и устойчивый экономический рост. Поэтому, если мы будем работать активно и эффективно в этих сферах, то в стране будет стабильный экономический рост. В результате расширится налоговая база и увеличатся поступления в республиканский бюджет. А значит, государство сможет и дальше выполнять свои обязательства", – продолжил Олжас Бектенов.

Он подчеркнул, что сейчас в правительстве ведется активная работа над проектом республиканского бюджета на следующие три года.

"Работа идет очень интенсивно. Могу предварительно сказать, что в 2026 году мы планируем снизить дефицит бюджета с нынешних 2,7% до 2,5%. В 2027 году – до 1,8%, а в 2028 – до 1,4%. Глава государства поставил перед нами четкую задачу: использовать средства Национального фонда не для покрытия дефицита бюджета, а исключительно на реализацию крупных инфраструктурных проектов республиканского значения. Мы строго будем выполнять это поручение", – озвучил Олжас Бектенов.

Ранее стало известно, что расходы на сотни миллиардов тенге сократили в Минфине на 2026 год.