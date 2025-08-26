Обеспечить жесткий контроль расходов из бюджета поручил Бектенов

Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании правительства 26 августа 2025 года высказался о проекте республиканского бюджета на 2026-2028 годы, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава правительства считает, что проект бюджета на предстоящий трехлетний период сбалансирован, учитывает все стратегические инициативы главы государства.

"Объемы трансфертов общего характера обеспечивают равные условия регионам по доступности базовой инфраструктуры с учетом системы региональных стандартов. Как и поручал президент, бюджет остается социально ориентированным. При этом увеличены расходы, направленные на стимулирование роста экономики. По сравнению с текущим годом они увеличатся примерно с 11% до 16% от общих расходов. Это общестрановые инфраструктурные проекты, меры стимулирования и государственной поддержки бизнеса", – отметил он.

По его оценке, данные расходы положительно повлияют на развитие регионов и улучшение качества жизни населения.

"Важно отметить, что проект республиканского бюджета и трансферты общего характера сформированы с учетом новых Бюджетного и Налогового кодексов. Поручаю всем государственным органам обеспечить достижение заданных параметров социально-экономического развития страны. Важно обеспечить максимально эффективное и своевременное использование бюджетных средств, а также жесткий контроль расходов", – заявил премьер-министр.

Законопроекты о республиканском бюджете на 2026-2028 годы и об объемах трансфертов общего характера на предстоящий трехлетний период будут внесены на рассмотрение в Парламент.

26 августа 2025 года министр финансов Казахстана Мади Такиев представил основные параметры проекта республиканского бюджета на 2026-2028 годы.