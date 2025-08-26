#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+29°
$
535.99
626.36
6.64
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+29°
$
535.99
626.36
6.64
Экономика и бизнес

Обеспечить жесткий контроль расходов из бюджета поручил Бектенов

Олжас Бектенов, фото - Новости Zakon.kz от 26.08.2025 11:23 Фото: primeminister.kz
Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании правительства 26 августа 2025 года высказался о проекте республиканского бюджета на 2026-2028 годы, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава правительства считает, что проект бюджета на предстоящий трехлетний период сбалансирован, учитывает все стратегические инициативы главы государства.

"Объемы трансфертов общего характера обеспечивают равные условия регионам по доступности базовой инфраструктуры с учетом системы региональных стандартов. Как и поручал президент, бюджет остается социально ориентированным. При этом увеличены расходы, направленные на стимулирование роста экономики. По сравнению с текущим годом они увеличатся примерно с 11% до 16% от общих расходов. Это общестрановые инфраструктурные проекты, меры стимулирования и государственной поддержки бизнеса", – отметил он.

По его оценке, данные расходы положительно повлияют на развитие регионов и улучшение качества жизни населения.

"Важно отметить, что проект республиканского бюджета и трансферты общего характера сформированы с учетом новых Бюджетного и Налогового кодексов. Поручаю всем государственным органам обеспечить достижение заданных параметров социально-экономического развития страны. Важно обеспечить максимально эффективное и своевременное использование бюджетных средств, а также жесткий контроль расходов", – заявил премьер-министр.

Законопроекты о республиканском бюджете на 2026-2028 годы и об объемах трансфертов общего характера на предстоящий трехлетний период будут внесены на рассмотрение в Парламент.

26 августа 2025 года министр финансов Казахстана Мади Такиев представил основные параметры проекта республиканского бюджета на 2026-2028 годы.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Читайте также
План развития экономики до 2035 года представили в Казахстане
Экономика и бизнес
10:34, Сегодня
План развития экономики до 2035 года представили в Казахстане
Казахстан получил позитивный прогноз от S&P: что это значит для экономики
Экономика и бизнес
17:54, 25 августа 2025
Казахстан получил позитивный прогноз от S&P: что это значит для экономики
Работа для каждого: "Жастар Рухы" организовал масштабную ярмарку вакансий
Экономика и бизнес
11:03, 25 августа 2025
Работа для каждого: "Жастар Рухы" организовал масштабную ярмарку вакансий
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: