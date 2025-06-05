Расходы на сотни миллиардов тенге сократили в Минфине на 2026 год

Председатель Национального банка Казахстана (НБК) Тимур Сулейменов на брифинге 5 июня 2025 года рассказал, когда правительство "начнет затягивать пояса" и не будет проводить различные форумы и другие масштабные мероприятия, передает корреспондент Zakon.kz.

Тимур Сулейменов отметил, что вопрос о сокращении бюджетных расходов нужно адресовать другим ведомствам. Между тем, по его словам, бюджет 2025 года был сформирован и соответствующие законы были уже подписаны в 2024 году. Но на сегодня, добавил глава Нацбанка, подходы к формированию бюджета изменились.

"Над проектом бюджета на 2026 год правительство сейчас работает. Там нужно будет смотреть и на то, чтобы неэффективные расходы урезались, чтобы дополнительные доходы бюджета увеличивались. То, что действительно нас касается, чтобы трансферты уменьшались. Так как этот документ сейчас в проработке, мы, наверное, его не можем комментировать", – добавил он.

По его словам, Минфин сделал большую работу по сокращению непродуктивных расходов.

"Конкретно, какие расходы они порезали, лучше спросить у них, потому что их у меня просто этих данных нет. Но то, что они работу после поручения главы государства сделали большую, которая меряется сотнями миллиардов тенге, это точно. Проект бюджета 2026 года гораздо более здоровый, гораздо более четкий. Он касается и дефицита бюджета, трансферта из Нацфонда, и ненефтяного дефицита и других ключевых параметров, которые закладывает правительство и я думаю, что это очень правильный шаг. И, если мы его доведем в таком виде до парламента и там одобрят, 2026 год будет несколько иным. Он будет гораздо спокойнее с точки зрения финансовой дисциплины и стабильности государственных финансов", – отметил Тимур Сулейменов.

Ранее председатель Тимур Сулейменов рассказал о мерах по снижению уровня инфляции в стране.