372 млрд бюджетных тенге использовали неэффективно в 2024 году – Минфин

Министр финансов Мади Такиев на совместном заседании палат Парламента 27 июня 2025 года озвучил, что изменится в Казахстане при планировании бюджета, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава Минфина рассказал, какие сделаны выводы по исполнению республиканского бюджета за прошлый год.

"Сумма неэффективного использования бюджетных средств в 2024 году составила 372 млрд тенге, снижение на 24%. За неосвоение бюджетных средств и недостижение показателей привлечены к дисциплинарным взысканиям 73 должностных лица, из них 67 – занимающие руководящие должности", – сообщил Мади Такиев.

По его словам, в течение года оптимизированы непродуктивные расходы, а также расходы непервостепенного характера.

"Учли предложения депутатов по деятельности субъектов квазигосударственного сектора и их подотчетности. С этого года отчеты руководителей субъектов квазигосударственного сектора будут заслушиваться в Парламенте при планировании бюджета и при рассмотрении отчетов правительства", – заверил глава Минфина.

18 июня 2025 года депутаты Мажилиса заслушали отчет правительства и Высшей аудиторской палаты об исполнении бюджета за 2024 год и дали свою оценку.