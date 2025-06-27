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Финансы

372 млрд бюджетных тенге использовали неэффективно в 2024 году – Минфин

Деньги, тенге, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана , фото - Новости Zakon.kz от 27.06.2025 11:43 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Министр финансов Мади Такиев на совместном заседании палат Парламента 27 июня 2025 года озвучил, что изменится в Казахстане при планировании бюджета, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава Минфина рассказал, какие сделаны выводы по исполнению республиканского бюджета за прошлый год.

"Сумма неэффективного использования бюджетных средств в 2024 году составила 372 млрд тенге, снижение на 24%. За неосвоение бюджетных средств и недостижение показателей привлечены к дисциплинарным взысканиям 73 должностных лица, из них 67 – занимающие руководящие должности", – сообщил Мади Такиев.

По его словам, в течение года оптимизированы непродуктивные расходы, а также расходы непервостепенного характера.

"Учли предложения депутатов по деятельности субъектов квазигосударственного сектора и их подотчетности. С этого года отчеты руководителей субъектов квазигосударственного сектора будут заслушиваться в Парламенте при планировании бюджета и при рассмотрении отчетов правительства", – заверил глава Минфина.

18 июня 2025 года депутаты Мажилиса заслушали отчет правительства и Высшей аудиторской палаты об исполнении бюджета за 2024 год и дали свою оценку.

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
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