Долгожданный поворот: в Казахстане и России начинается замедление инфляции

Статистические данные из России и Казахстана указывают на начало замедления инфляционных процессов. Это долгожданная новость для бизнеса и потребителей, хотя путь к полной стабилизации еще только предстоит пройти, сообщает Zakon,kz.

Пульс северного соседа

Экономика РФ показывает первые признаки замедления инфляции. Так, недельный рост цен составил 0,04%. В годовом выражении это значение снизилось до 9,48% с 9,59%, сообщили в Минэкономразвития РФ. Это продолжение тренда, начавшегося с февраля, что позволило Банку России 6 июня снизить ключевую ставку с 21% до 20%, хотя его риторика остается жесткой.

Однако не все так однозначно. В сегменте продовольственных товаров цены выросли на 0,06%. Этот показатель особенно важен для Казахстана, учитывая его зависимость от российского импорта.

Доля российских товаров в 2024 году совокупном импорте Казахстана выросла до 30,5%, что обусловлено зависимостью местной промышленности от ввоза промежуточных товаров и недостатком внутреннего производства непродовольственных товаров и продуктов питания.

Это, как отмечается в обзоре аналитического центра АФК, делает продовольственную инфляцию в России прямым негативным фактором для Казахстана.

В то же время, в сегменте непродовольственных товаров в России на отчетной неделе цены даже снизились на 0,02%.

В Казахстане все неоднозначно

Инфляция в Республике Казахстан в мае 2025 года за год составила 11,3% (в апреле 2025 года – 10,7%), за месяц – 0,9% (в предыдущем месяце – 1,2%).

AERC ожидает, что месячная инфляция в июне 2025 года в РК сохранится на уровне 0,9%, что соответствует маю. Это положительный тренд, так как в июле и августе начнется постепенное замедление роста цен.

И все же в годовом выражении инфляция в Казахстане продолжит расти. По прогнозу AERC, уже в августе она может составить 12,46% (г/г). Наиболее заметным фактором роста цен остается сектор услуг.

По итогам мая 2025 года инфляция в категории ЖКУ составила 16,0% в годовом выражении, демонстрируя непрерывный рост с 13,3% в ноябре 2024 года.

Внешние факторы

Внешние инфляционные факторы складываются противоречиво.

Индекс ФАО снизился: в мае глобальный индекс ФАО, отражающий продовольственную инфляцию в мире, снизился со 128,3 до 127,7 пунктов. Это снижение обусловлено падением цен на зерновые, сахар и растительные масла, которое с лихвой нивелировало рост цен на молочную продукцию и мясо.

Пара RUB/KZT растет: с начала мая курс RUB/KZT держится в пределах 6,3-6,5 тенге за рубль, что значительно дороже, чем в предыдущие месяцы. Удорожание российской валюты делает импорт из России дороже.

Курс USD/KZT оставался в пределах 508-513 тенге за доллар, но с начала июня начал обесценение, несмотря на высокие цены на нефть.

Что говорят власти

Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин, отвечая на вопрос депутатов о мерах по сдерживанию цен, отметил:

"Инфляция, мы планируем, (поднимется. – прим. ред.) на 2,2-3% <…>. Часть инфляции мы получим уже в этом году, и мы ее получаем. Сейчас вот еженедельно по субботам я провожу совещание, и там цены на продукты питания выросли на 9,6%. Непродовольственные товары на 9%. И естественно, услуги выросли более чем на 15-16% практически. Я вам говорил буквально недавно, что мы услуги будем тормозить. Все остальное, я думаю, имеет краткосрочный эффект, мы не дадим им разогнаться". Серик Жумангарин

Таким образом, несмотря на замедление инфляции в России и стабилизацию месячных показателей в Казахстане, годовая инфляция в РК продолжает расти, в основном за счет сектора услуг и дорожающего импорта из России. Заявления чиновников свидетельствуют о попытках сдерживания, но эффект от этих мер еще предстоит оценить.

Ранее мы рассказали о прогнозах экономистов по поводу уровня базовой ставки в 2025 году.