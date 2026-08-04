Важно знать: когда нужно платить налог при продаже имущества
В Департаменте пояснили: если вы продали имущество дороже, чем купили его в свое время, образовавшаяся разница – это ваш доход (прирост стоимости). Именно с этой чистой прибыли необходимо заплатить 10% налога.
Однако налог нужно платить далеко не всегда. Все зависит от того, чем именно вы владели и сколько времени объект пробыл в вашей собственности.
Продажа недвижимости: новые сроки и переходный период
Главное изменение 2026 года – минимальный срок владения жильем для продажи без налога увеличивается с 1 года до 2 лет.
Чтобы это не стало сюрпризом для граждан, введено правило переходного периода (на 2026-2027 годы):
- Если вы купили квартиру до 1 января 2026 года: для вас все остается по-старому. Продали после 1 года владения – налог 0 тенге.
- Если вы купили квартиру после 1 января 2026 года: чтобы не платить налог, придется подождать 2 года с момента оформления прав собственности.
- С 2028 года правило двух лет станет единым абсолютно для всех.
А что с новостройками
При уступке прав требования в многоквартирном жилом доме по договору долевого участи (ДДУ) в жилищном строительстве налог не оплачивается, если прошло 3 года с даты подписания договора ДДУ или 2 года с момента оформления права собственности.
В каком случае не предусмотрено освобождение от налога вовсе:
Налог придется заплатить с любой прибыли (независимо от того, сколько лет вы владели объектом), если вы продаете:
- коммерческую недвижимость в Казахстане (офисы, магазины, склады, бизнес-помещения);
- любое жилье или недвижимость за рубежом.
Продажа автомобилей
- На машины на казахстанском учете: правило прежнее. Если автомобиль был в вашей собственности 1 год и более, никакой налог при продаже платить не нужно.
- Продали раньше чем через год и дороже цены покупки – платите налог только с разницы.
- Машины на иностранном учете – налог с прироста стоимости придется заплатить независимо от того, сколько вы им владеете.
Криптовалюта и ценные бумаги
Если вы инвестируете в цифровые активы (криптовалюту), имейте в виду: по ним налог оплачивается вне зависимости от срока владения.
По ценным бумагам продолжают действовать специальные правила, позволяющие учитывать не только прибыль, но и убытки от инвестиций.
Как считается первоначальная цена, если нет чеков и договоров
По закону ваша прибыль – это "цена продажи минус цена покупки". Но что делать, если старый договор купли-продажи квартиры утерян? В таком случае налоговая возьмет за основу официальную оценочную или кадастровую стоимость объекта.
А если вы привезли и растаможили авто из-за границы, в его первоначальную стоимость официально плюсуются уплаченные вами пошлины, НДС, акцизы и утильсбор – это уменьшит итоговую сумму налога.
Короткая шпаргалка для каждого
- Квартира / дом / дача / гараж в РК: продаем без налога через 2 года (или через 1 год, если успели купить до 1 января 2026 года).
- Машина на номерах РК: продаем без налога через 1 год.
- Коммерция, зарубежные квартиры и криптовалюта: налог платится с прибыли всегда.