Важно знать: когда нужно платить налог при продаже имущества

В Департаменте госдоходов Алматы напомнили, что с вступлением в силу нового Налогового кодекса в 2026 году изменились правила уплаты индивидуального подоходного налога (ИПН) при продаже имущества, но предусмотрен мягкий переходный период, сообщает Zakon.kz.

В Департаменте пояснили: если вы продали имущество дороже, чем купили его в свое время, образовавшаяся разница – это ваш доход (прирост стоимости). Именно с этой чистой прибыли необходимо заплатить 10% налога.

Однако налог нужно платить далеко не всегда. Все зависит от того, чем именно вы владели и сколько времени объект пробыл в вашей собственности.

Продажа недвижимости: новые сроки и переходный период

Главное изменение 2026 года – минимальный срок владения жильем для продажи без налога увеличивается с 1 года до 2 лет.

Чтобы это не стало сюрпризом для граждан, введено правило переходного периода (на 2026-2027 годы):

Если вы купили квартиру до 1 января 2026 года: для вас все остается по-старому. Продали после 1 года владения – налог 0 тенге .

. Если вы купили квартиру после 1 января 2026 года: чтобы не платить налог, придется подождать 2 года с момента оформления прав собственности.

С 2028 года правило двух лет станет единым абсолютно для всех.

А что с новостройками

При уступке прав требования в многоквартирном жилом доме по договору долевого участи (ДДУ) в жилищном строительстве налог не оплачивается, если прошло 3 года с даты подписания договора ДДУ или 2 года с момента оформления права собственности.

В каком случае не предусмотрено освобождение от налога вовсе:

Налог придется заплатить с любой прибыли (независимо от того, сколько лет вы владели объектом), если вы продаете:

коммерческую недвижимость в Казахстане (офисы, магазины, склады, бизнес-помещения);

любое жилье или недвижимость за рубежом.

Продажа автомобилей

На машины на казахстанском учете: правило прежнее. Если автомобиль был в вашей собственности 1 год и более, никакой налог при продаже платить не нужно.

Продали раньше чем через год и дороже цены покупки – платите налог только с разницы.

Машины на иностранном учете – налог с прироста стоимости придется заплатить независимо от того, сколько вы им владеете.

Криптовалюта и ценные бумаги

Если вы инвестируете в цифровые активы (криптовалюту), имейте в виду: по ним налог оплачивается вне зависимости от срока владения.

По ценным бумагам продолжают действовать специальные правила, позволяющие учитывать не только прибыль, но и убытки от инвестиций.

Как считается первоначальная цена, если нет чеков и договоров

По закону ваша прибыль – это "цена продажи минус цена покупки". Но что делать, если старый договор купли-продажи квартиры утерян? В таком случае налоговая возьмет за основу официальную оценочную или кадастровую стоимость объекта.

А если вы привезли и растаможили авто из-за границы, в его первоначальную стоимость официально плюсуются уплаченные вами пошлины, НДС, акцизы и утильсбор – это уменьшит итоговую сумму налога.

Короткая шпаргалка для каждого