Казахстан заметно нарастил импорт кофе

С января по февраль 2025 года поступления кофе в Казахстан из-за рубежа выросли на 45%, добравшись до 786,9 тонн, сообщает Zakon.kz.

Применительно к упомянутому периоду это максимум по меньшей мере за шесть лет, пишет Первое кредитное бюро со ссылкой на данные Бюро нацстатистики.

По словам аналитиков, рост отмечается относительно высокой отметки – год назад было 542,4 т.

"Тогда какая-либо динамика, по сути, отсутствовала. Зато непосредственно перед этим, в январе-феврале 2023-го, показатель увеличивался сразу на 74% г/г. По итогам же полных лет импорт кофе стабильно набирает обороты. К примеру, за весь 2024 год в страну ввезли 3,6 тыс. тонн, +13% год к году".

В деньгах зарубежные поступления прибавили еще больше, 60%, и достигли 6,3 млн долларов. Разница в темпах роста между стоимостными и физическими объемами можно связать с ростом средней стоимости тонны – с 7,2 тыс. долларов до 7,9 тысяч долларов.

Вместе с тем за год структура импорта заметно изменилась.

"Сейчас в общих объемах преобладает необжаренный кофе – 66%. Доля обжаренного, соответственно, равняется 34%. В январе-феврале 2024 года доли двух сегментов почти совпадали".

Отмечается также, что кофе Казахстан в основном закупает в Бразилии (48%) и России (19%).

Вероятно, что на всплеск импорта могла повлияла перепродажа ввезенных объемов. Дело в том, что в январе-феврале экспорт подпрыгнул в 8,4 раза год к году, до 378,8 тонн. Причем важную роль в скачке сыграл не обжаренный кофе. Ранее его поставки почти отсутствовали, а теперь формируют 46% общих объемов – 173,2 тонны.

В случае с обжаренным кофе вывоз увеличился в 4,6 раза, до 205,5 тонн, что притом гораздо больше собственного производства этого типа продукции за те же два месяца (134 тонны).

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