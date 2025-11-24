#АЭС в Казахстане
Право

Утверждены правила исполнения обязательства в натуральной форме

Добыча нефти, нефтедобыча, нефть, нефтяная скважина, нефтедобывающее оборудование, фото - Новости Zakon.kz от 24.11.2025 11:33 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Постановлением правительства РК от 19 ноября 2025 года утверждены Правила исполнения обязательства в натуральной форме, сообщает Zakon.kz.

Новые правила приняты в целях реализации порядка исполнения налогового обязательства по роялти и доле РК по разделу продукции в натуральной форме, которые определены новым Налоговым кодексом.

Правила устанавливают порядок определения объема, исчисления его в денежном выражении, а также реализации полезных ископаемых, в том числе добытых с даты начала коммерческой добычи по соглашениям (контрактам) о разделе продукции, передаваемых недропользователем в счет исполнения налогового обязательства в натуральной форме по:

  • доле РК по разделу продукции – как объем полезных ископаемых, подлежащих разделу, за вычетом объема полезных ископаемых, причитающихся недропользователю;
  • роялти – как произведение объема добытых полезных ископаемых и установленной ставки роялти;
  • рентному налогу на экспорт;
  • налогу на добычу полезных ископаемых.

Указывается, что если получатель от имени государства не обеспечит получение соответствующих полезных ископаемых в полном объеме за такой налоговый период, недропользователь в течение пяти рабочих дней с момента выявления письменно уведомляет органы государственных доходов о неспособности получателя от имени государства принять объем таких полезных ископаемых, подлежащих передаче недропользователем.

Органы государственных доходов после получения уведомления, указанного в части второй настоящего пункта, в течение пяти рабочих дней направляют письменный запрос получателю от имени государства о представлении пояснений о неспособности обеспечения полноты получения полезных ископаемых.

Получатель от имени государства в течение пяти рабочих дней с момента получения запроса органов государственных доходов направляет письменный ответ с пояснениями о неспособности обеспечения полноты получения полезных ископаемых с приложением подтверждающих документов.

Недропользователь в срок не позднее 5 числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом, официальным письмом уведомляет получателя от имени государства по каждому виду полезного ископаемого об объеме, подлежащем передаче, фактически переданном объеме и условной цене.

При этом уплата пени и штрафов, связанных с исполнением обязательства в натуральной форме, производится в денежной форме.

Полезные ископаемые, получаемые в счет исполнения недропользователем обязательства в натуральной форме, реализуются в срок не более 90 календарных дней со дня подписания на пункте доставки документа, подтверждающего прием-передачу суточного объема таких полезных ископаемых, за исключением полезных ископаемых, срок для реализации которых требует более длительного времени ввиду технологических особенностей процесса транспортировки полезного ископаемого.

Реализация полезных ископаемых, полученных в счет исполнения недропользователем обязательства в натуральной форме, осуществляется через агента только по согласованию с уполномоченным органом в области углеводородов при наличии соответствующего договора поручения, заключенного с получателем от имени государства.

Постановление вводится в действие с 1 января 2026 года.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
