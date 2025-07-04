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Финансы

Сотрудники банка попали под следствие из-за открытого иностранцу счета

Полиция, заявление, уголовное дело, уголовное обвинение, уголовная статья, уголовные дела, фото - Новости Zakon.kz от 04.07.2025 15:15 Фото: Zakon.kz
В области Жетысу оштрафовали банк, а в отношении его сотрудников проводится досудебное расследование, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в прокуратуре региона 4 июля, законом запрещено дистанционное открытие счетов и выпуск платежных карт нерезидентам. Однако сотрудник банка открыл счет иностранцу без его личного присутствия.

Этот счет впоследствии использовали интернет-мошенники для перечисления похищенных у людей денег.

"Банк привлечен к ответственности по части 4 статьи 214 Кодекса об административных правонарушениях ("Непринятие субъектами финансового мониторинга мер по надлежащей проверке клиентов"). Наложенный судом штраф на сумму более 1 000 000 тенге банком оплачен", – сообщили в надзорном органе.

Также в отношении сотрудников банка начато досудебное расследование по статье 254 Уголовного кодекса ("Недобросовестное отношение к обязанностям").

77-летняя казахстанка ранее попалась на уловку лжебанкиров и потеряла 22 млн тенге. 

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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