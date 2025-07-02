Казахстанка поверила "банкирам" и лишилась 22 млн тенге
Фото: polisia.kz
В Алматы задержали двух иностранных граждан, подозреваемых в крупном интернет-мошенничестве. Об этом сегодня, 2 июля 2025 года, рассказали полицейские южной столицы и Карагандинской области, сообщает Zakon.kz.
По данным следствия, 77-летней жительнице Караганды позвонили неизвестные, представившись сотрудниками службы безопасности банка.
"Под предлогом защиты сбережений они убедили женщину передать им все свои накопления. В результате она лишилась 22 млн тенге. Злоумышленники были задержаны в Алматы. При обыске у них изъята вся сумма, полученная преступным путем".Пресс-служба ДП Алматы и Карагандинской области
Как отмечается, на первом этапе общения с полицейскими потерпевшая не верила, что стала жертвой мошенников.
"Лишь после подробных разъяснений она осознала, что ее обманули. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Проводится досудебное расследование, проверяется возможная причастность задержанных к другим аналогичным фактам".Пресс-служба ДП Алматы и Карагандинской области
Полиция в очередной раз призывает граждан быть бдительными:
"Не сообщайте незнакомцам свои личные или банковские данные, не переводите деньги по телефонным указаниям, даже если звонящий представляется сотрудником банка или правоохранительных органов. В случае подозрительных звонков сразу прекращайте разговор и обращайтесь в полицию по номеру 102 или в ближайшее отделение".
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