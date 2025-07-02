Казахстанка поверила "банкирам" и лишилась 22 млн тенге

В Алматы задержали двух иностранных граждан, подозреваемых в крупном интернет-мошенничестве. Об этом сегодня, 2 июля 2025 года, рассказали полицейские южной столицы и Карагандинской области, сообщает Zakon.kz.

По данным следствия, 77-летней жительнице Караганды позвонили неизвестные, представившись сотрудниками службы безопасности банка.

"Под предлогом защиты сбережений они убедили женщину передать им все свои накопления. В результате она лишилась 22 млн тенге. Злоумышленники были задержаны в Алматы. При обыске у них изъята вся сумма, полученная преступным путем". Пресс-служба ДП Алматы и Карагандинской области

Как отмечается, на первом этапе общения с полицейскими потерпевшая не верила, что стала жертвой мошенников.

"Лишь после подробных разъяснений она осознала, что ее обманули. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Проводится досудебное расследование, проверяется возможная причастность задержанных к другим аналогичным фактам". Пресс-служба ДП Алматы и Карагандинской области

Полиция в очередной раз призывает граждан быть бдительными:

"Не сообщайте незнакомцам свои личные или банковские данные, не переводите деньги по телефонным указаниям, даже если звонящий представляется сотрудником банка или правоохранительных органов. В случае подозрительных звонков сразу прекращайте разговор и обращайтесь в полицию по номеру 102 или в ближайшее отделение".

Материал по теме Новая схема мошенничества появилась в Казахстане

Ранее в МВД рассказали о задержании в Грузии казахстанца, разыскиваемого за мошенничество в особо крупном размере.