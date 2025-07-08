Утверждены новые правила зачисления активов в Нацфонд

Постановлением правительства от 2 июля 2025 года утверждены Правила зачисления активов в Национальный фонд, использования Национального фонда, а также форм и Правил составления годового отчета о формировании и использования Нацфонда, сообщает Zakon.kz.

Правила предусматривают, что Нацфонд формируется за счет поступлений, установленных Бюджетным кодексом.

Национальный банк открывает правительству РК для учета средств Нацфонда и его расходования тенговый счет и соответствующий счет в тенге для учета тенгового эквивалента средств, поступающих в иностранной валюте.

К организациям нефтяного сектора относятся:

юридические лица, занимающиеся добычей сырой нефти, газового конденсата;

юридические лица, заключившие контракты на разведку сырой нефти, газового конденсата;

получатель от имени государства полезных ископаемых, переданных недропользователем в счет исполнения налогового обязательства в натуральной форме.

Указывается, что перечень организаций нефтяного сектора на следующий финансовый год утверждается в декабре текущего финансового года совместно центральным уполномоченным органом по исполнению бюджета и компетентным органом, осуществляющим реализацию государственной политики в сфере недропользования, заключения и исполнения нефтяных контрактов.

Государственное казначейство предоставляет в Нацбанк прогноз сумм поступлений, направляемых в Нацфонд и переводимых на счета правительства, открытые в Нацбанке, на предстоящий месяц не позднее чем за пять рабочих дней до начала месяца.

После накопления средств на тенговом счете правительства, открытом в Нацбанке, в сумме, достаточной для изъятия, осуществляемого в рамках перечисления, следующего ежемесячного гарантированного трансферта, передаваемого из Нацфонда в республиканский бюджет согласно сводному плану поступлений и финансирования по платежам, в зависимости от ситуации на финансовом рынке, средства конвертируются с тенгового счета с зачислением на счет Нацфонда в иностранной валюте, открытый в Нацбанке.

Поступления в иностранной валюте зачисляются Нацбанком в иностранной валюте на корреспондентские счета государственного казначейства. Реконвертация иностранной валюты по видам валют, предназначенной для зачисления в Нацфонд, осуществляется государственным казначейством в течение трех рабочих дней со дня получения из Нацбанка выписок по счетам в иностранной валюте с приложением платежных документов в электронном виде.

После реконвертации иностранной валюты сумма, полученная в тенге, государственным казначейством зачисляется на контрольный счет наличности Нацфонда и в тот же рабочий день перечисляется на соответствующий счет правительства в тенге для учета тенгового эквивалента средств, поступающих в иностранной валюте.

Нацбанк ведет учет инвестиционных доходов от управления Нацфондом методом начислений на основании информации от кастодианов. Суммы инвестиционных доходов отражаются в составе активов Нацфонда на счетах кастодиана Нацфонда.

С 1 января 2026 года вводится пункт о том, что центральный уполномоченный орган по исполнению бюджета ежемесячно, первого числа месяца, следующего за отчетным, представляет в правительство отчет о движении денег на контрольном счете наличности Национального фонда.

Иные поступления и доходы, поступающие в Нацфонд, перечисляются юридическими и физическими лицами на счет правительства, открытый в Нацбанке.

Порядок использования средств Нацфонда

Использование средств Нацфонда осуществляется только на цели, предусмотренные Бюджетным кодексом. Расходование средств Нацфонда осуществляется в виде гарантированного трансферта, передаваемого из Нацфонда в республиканский бюджет, в виде целевых трансфертов, передаваемых из Нацфонда в республиканский бюджет на цели, определяемые президентом РК на финансирование критически важных объектов и проектов общестранового значения, в виде выплат целевых требований и покрытие расходов по оплате банковских услуг, связанных с переводами, зачислениями и выплатами целевых требований, а также в виде покрытия расходов, связанных с управлением Нацфондом и проведением ежегодного аудита.

На основании постановления правительства о реализации закона о республиканском бюджете государственным казначейством составляются и утверждаются сводный план финансирования по обязательствам, сводный план поступлений и финансирования по платежам, согласно которым осуществляется привлечение гарантированного и целевых трансфертов из Нацфонда в республиканский бюджет не более объема, предусмотренного на соответствующий период в течение финансового года.

Государственное казначейство в течение трех рабочих дней со дня утверждения сводного плана поступлений и финансирования по платежам по республиканскому бюджету доводит до Нацбанка утвержденный объем гарантированного трансферта в республиканский бюджет из Нацфонда, утвержденный объем целевых трансфертов из Нацфонда с разбивкой по месяцам и уведомляет о реквизитах, по которым Нацбанк осуществляет перечисление.

Предусматривается, что государственное казначейство ежемесячно прогнозирует объем потребности республиканского бюджета в гарантированном трансферте из Нацфонда.

Указывается, что использованные не по целевому назначению целевые трансферты из Нацфонда, целевые трансферты и бюджетные кредиты из вышестоящего бюджета согласно аудиторскому заключению, принимаемому по результатам государственного аудита, подлежат обязательному возврату, соответственно, в Нацфонд или соответствующий бюджет не позднее трех месяцев после подписания аудиторского заключения, принимаемого по результатам государственного аудита.

Государственное казначейство измененные суммы сводного плана поступлений и финансирования по платежам по республиканскому бюджету в течение трех рабочих дней со дня внесения изменений доводит до Нацбанка.

Центральный уполномоченный орган по исполнению бюджета на полугодовой основе размещает на своем официальном интернет-ресурсе информацию по управлению и использованию средств Нацфонда.

Также утверждены формы составления годового отчета о формировании и использовании Нацфонда и Правила составления годового отчета о формировании и использовании Нацфонда.

Отчет о поступлениях

Отчет о поступлениях и использовании Нацфонда составляется государственным казначейством 5 и 20 числа месяца, следующего за отчетным, по состоянию на 1 и 15 числа, соответственно.

Годовой отчет о формировании и использовании Нацфонда составляется центральным уполномоченным органом по исполнению бюджета совместно с Национальным банком ежегодно до 1 мая года, следующего за отчетным, с включением результатов аудита Нацфонда.

Годовой отчет о формировании и использовании Нацфонда содержит:

отчет о поступлениях и использовании Нацфонда за отчетный период;

отчет о деятельности Нацбанка по доверительному управлению Национальным фондом, состоящий из отчетов по формам:

- отчет об активах и обязательствах Нацф за отчетный период;

- отчет о совокупном доходе Нацфонда за отчетный период;

- отчет о движении денежных средств Нацфонда за отчетный период;

- отчет об изменениях в чистых активах Нацфонда за отчетный период.

Постановление вводится в действие с 15 июля 2025 года и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2025 года.