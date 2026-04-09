Право

Погашение бюджетных кредитов, выделенных из Нацфонда: внесены изменения

Деньги, тенге, национальная валюта РК, курс тенге, фото - Новости Zakon.kz от 09.04.2026 14:47 Фото: Zakon.kz
Постановлением правительства от 6 апреля 2026 года внесены изменения в Правила зачисления активов в Национальный фонд РК, использования Нацфонда, а также форм и Правил составления годового отчета о формировании и использовании Нацфонда, сообщает Zakon.kz.

В частности, Правила зачисления активов в Национальный фонд дополнены пунктом о том, что погашение бюджетных кредитов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевых трансфертов из Нацфонда до 1 января 2024 года, осуществляется в сроки, указанные в заключенных кредитных договорах, путем перечисления в республиканский бюджет.

Также говорится, что при формировании республиканского бюджета на плановый период центральный уполномоченный орган по исполнению бюджета направляет бюджетный запрос в центральный уполномоченный орган по бюджетному планированию для включения в проект республиканского бюджета возврата средств в Нацфонд эквивалентно прогнозируемым поступлениям по погашению бюджетных кредитов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевых трансфертов из Нацфонда до 1 января 2024.

Возврат в Нацфонд осуществляется на основе планов финансирования по платежам до конца очередного финансового года.

Уточняется, что использованные не по целевому назначению целевые трансферты из Нацфонда, целевые трансферты и бюджетные кредиты из вышестоящего бюджета, согласно аудиторскому заключению, принимаемому по результатам государственного аудита, подлежат обязательному возврату, соответственно, в Нацфонд или соответствующий бюджет не позднее трех месяцев после подписания аудиторского заключения, принимаемого по результатам государственного аудита.

При этом бюджетные кредиты, выделенные из республиканского бюджета за счет целевых трансфертов из Нацфонда до 1 января 2024 года, подлежат возврату из республиканского бюджета в Нацфонд.

Центральный уполномоченный орган по бюджетному планированию до конца года, следующего за отчетным, обеспечивает возврат бюджетных кредитов в Нацфонд при формировании или уточнении республиканского бюджета.

Постановление вводится в действие с 19 апреля 2026 года.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Повышение квалификации госслужащих: внесены изменения в правила
Повышение квалификации госслужащих: внесены изменения в правила
Утверждены новые правила зачисления активов в Нацфонд
Аналитический отчет о бюджетных рисках: внесены изменения в правила
Аналитик поддержал Чеснокова из "Хартса" после жёсткой критики в адрес казахстанца
Почему Нурканат Серикбаев не стал новым лидером сборной Казахстана: ответ тренера
Наставник женской сборной Казахстана по боксу высказался об успехе своих подопечных на ЧА
Российский тренер оценил готовность казахстанских дзюдоистов перед выступлением на ЧА
