Правительство обновило правила регистрации и учета государственных и гарантийных займов

Постановлением правительства от 3 июля 2025 года утверждены Правила регистрации и учета государственных и гарантированных государством займов, займов под поручительство государства, государственных гарантий, государственных гарантий по поддержке экспорта и поручительств государства.

Так, учет государственных и гарантированных государством займов, займов под поручительство государства, государственных гарантий и поручительств государства ведется в целях осуществления мониторинга и управления государственным и гарантированным государством долгом, мониторинга долга по поручительствам государства для выполнения государственных функций.

Для ведения учета государственного и гарантированного государством долга, долга по поручительству государства осуществляется регистрация государственных и гарантированных государством займов, займов под поручительство государства, государственных гарантий, государственных гарантий по поддержке экспорта и поручительств государства путем присвоения регистрационных номеров и внесения сведений в соответствующие реестры.

Реестры ведутся государственным казначейством в журнале регистрации.

Пронумерованный и прошнурованный журнал регистрации, скрепленный печатью и подписью руководителя структурного подразделения государственного казначейства, ответственного за ведение реестра, содержит следующую информацию:

дату регистрации;

регистрационный номер;

наименование и номер документа;

фамилию, имя, отчество и подпись ответственного лица.

Регистрация и учет государственных и гарантированных государством займов, займов под поручительство государства, государственных гарантий, государственных гарантий по поддержке экспорта и поручительств государства, за исключением займов, привлеченных в форме выпуска ценных бумаг, осуществляются государственным казначейством.

Регистрации и учету подлежат:

государственные займы РК, привлекаемые:

правительством РК;

местными исполнительными органами областей, городов республиканского значения, столицы;

гарантированные государством займы;

государственные гарантии РК;

государственные гарантии РК по поддержке экспорта;

займы под поручительство государства;

поручительства государства.

При регистрации государственных внешних займов, поручительств государства, государственных гарантий и государственных гарантий по поддержке экспорта государственным казначейством выдается заемщику свидетельство о регистрации.

Информация об изменениях, вносимых в зарегистрированные документы, а также документы, на основании которых была произведена регистрация государственных гарантий, государственных гарантий по поддержке экспорта, государственных и гарантированных государством займов, поручительств государства и займов под поручительство государства, представляется для учета в центральный уполномоченный орган по исполнению бюджета в течение 10 рабочих дней после внесения таких изменений.

Также утверждены:

Регистрация и учет правительственных займов. Регистрация и учет займов местных исполнительных органов. Регистрация и учет гарантированных государством займов. Регистрация и учет государственных гарантий и государственных гарантий по поддержке экспорта. Регистрация и учет займов под поручительство государства. Регистрация и учет поручительств государства.

Постановление вводится в действие с 19 июля 2025 года.

При этом ранее действовавшие правила утратили силу.