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Финансы

Правительство обновило правила регистрации и учета государственных и гарантийных займов

Деньги, тенге, национальная валюта РК, курс тенге, фото - Новости Zakon.kz от 09.07.2025 14:31 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Постановлением правительства от 3 июля 2025 года утверждены Правила регистрации и учета государственных и гарантированных государством займов, займов под поручительство государства, государственных гарантий, государственных гарантий по поддержке экспорта и поручительств государства.

Так, учет государственных и гарантированных государством займов, займов под поручительство государства, государственных гарантий и поручительств государства ведется в целях осуществления мониторинга и управления государственным и гарантированным государством долгом, мониторинга долга по поручительствам государства для выполнения государственных функций.

Для ведения учета государственного и гарантированного государством долга, долга по поручительству государства осуществляется регистрация государственных и гарантированных государством займов, займов под поручительство государства, государственных гарантий, государственных гарантий по поддержке экспорта и поручительств государства путем присвоения регистрационных номеров и внесения сведений в соответствующие реестры.

Реестры ведутся государственным казначейством в журнале регистрации.

Пронумерованный и прошнурованный журнал регистрации, скрепленный печатью и подписью руководителя структурного подразделения государственного казначейства, ответственного за ведение реестра, содержит следующую информацию:

  • дату регистрации;
  • регистрационный номер;
  • наименование и номер документа;
  • фамилию, имя, отчество и подпись ответственного лица.

Регистрация и учет государственных и гарантированных государством займов, займов под поручительство государства, государственных гарантий, государственных гарантий по поддержке экспорта и поручительств государства, за исключением займов, привлеченных в форме выпуска ценных бумаг, осуществляются государственным казначейством.

Регистрации и учету подлежат:

государственные займы РК, привлекаемые:

  • правительством РК;
  • местными исполнительными органами областей, городов республиканского значения, столицы;
  • гарантированные государством займы;
  • государственные гарантии РК;
  • государственные гарантии РК по поддержке экспорта;
  • займы под поручительство государства;
  • поручительства государства.

При регистрации государственных внешних займов, поручительств государства, государственных гарантий и государственных гарантий по поддержке экспорта государственным казначейством выдается заемщику свидетельство о регистрации.

Информация об изменениях, вносимых в зарегистрированные документы, а также документы, на основании которых была произведена регистрация государственных гарантий, государственных гарантий по поддержке экспорта, государственных и гарантированных государством займов, поручительств государства и займов под поручительство государства, представляется для учета в центральный уполномоченный орган по исполнению бюджета в течение 10 рабочих дней после внесения таких изменений. 

Также утверждены:

  1. Регистрация и учет правительственных займов.
  2. Регистрация и учет займов местных исполнительных органов.
  3. Регистрация и учет гарантированных государством займов.
  4. Регистрация и учет государственных гарантий и государственных гарантий по поддержке экспорта.
  5. Регистрация и учет займов под поручительство государства.
  6. Регистрация и учет поручительств государства.

 Постановление вводится в действие с 19 июля 2025 года.

При этом ранее действовавшие правила утратили силу.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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