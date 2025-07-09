Правительство обновило правила регистрации и учета государственных и гарантийных займов
Так, учет государственных и гарантированных государством займов, займов под поручительство государства, государственных гарантий и поручительств государства ведется в целях осуществления мониторинга и управления государственным и гарантированным государством долгом, мониторинга долга по поручительствам государства для выполнения государственных функций.
Для ведения учета государственного и гарантированного государством долга, долга по поручительству государства осуществляется регистрация государственных и гарантированных государством займов, займов под поручительство государства, государственных гарантий, государственных гарантий по поддержке экспорта и поручительств государства путем присвоения регистрационных номеров и внесения сведений в соответствующие реестры.
Реестры ведутся государственным казначейством в журнале регистрации.
Пронумерованный и прошнурованный журнал регистрации, скрепленный печатью и подписью руководителя структурного подразделения государственного казначейства, ответственного за ведение реестра, содержит следующую информацию:
- дату регистрации;
- регистрационный номер;
- наименование и номер документа;
- фамилию, имя, отчество и подпись ответственного лица.
Регистрация и учет государственных и гарантированных государством займов, займов под поручительство государства, государственных гарантий, государственных гарантий по поддержке экспорта и поручительств государства, за исключением займов, привлеченных в форме выпуска ценных бумаг, осуществляются государственным казначейством.
Регистрации и учету подлежат:
государственные займы РК, привлекаемые:
- правительством РК;
- местными исполнительными органами областей, городов республиканского значения, столицы;
- гарантированные государством займы;
- государственные гарантии РК;
- государственные гарантии РК по поддержке экспорта;
- займы под поручительство государства;
- поручительства государства.
При регистрации государственных внешних займов, поручительств государства, государственных гарантий и государственных гарантий по поддержке экспорта государственным казначейством выдается заемщику свидетельство о регистрации.
Информация об изменениях, вносимых в зарегистрированные документы, а также документы, на основании которых была произведена регистрация государственных гарантий, государственных гарантий по поддержке экспорта, государственных и гарантированных государством займов, поручительств государства и займов под поручительство государства, представляется для учета в центральный уполномоченный орган по исполнению бюджета в течение 10 рабочих дней после внесения таких изменений.
Также утверждены:
- Регистрация и учет правительственных займов.
- Регистрация и учет займов местных исполнительных органов.
- Регистрация и учет гарантированных государством займов.
- Регистрация и учет государственных гарантий и государственных гарантий по поддержке экспорта.
- Регистрация и учет займов под поручительство государства.
- Регистрация и учет поручительств государства.
Постановление вводится в действие с 19 июля 2025 года.
При этом ранее действовавшие правила утратили силу.