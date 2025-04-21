#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
521.9
593.5
6.39
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
521.9
593.5
6.39
Право

Правительство утвердило проекты, финансируемые за счет займов под госгарантии

Американо-казахстанские отношения, Америка и Казахстан, США и Казахстан, США и РК, Казахстан и Америка, Казахстан и США, РК и США, Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, фото - Новости Zakon.kz от 21.04.2025 12:05 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Постановлением правительства от 14 апреля 2025 года утвержден перечень проектов, предлагаемых к финансированию за счет средств негосударственных займов под государственные гарантии на 2025 год, сообщает Zakon.kz.

В частности, в перечень вошли два проекта, в которых заимодателем выступает Исламский банк развития:

"Проект развития климатически устойчивых водных ресурсов, фаза 1", 1-й транш (строительство и реконструкция 5 водохозяйственных сооружений) – общая стоимость составит 88 825 175 000 тенге, госгарантия – 78 166 154 000 тенге (эквивалентно валюте займа).

Реализовать проект планируется в 2025-2045 годы.

"Проект развития климатически устойчивых водных ресурсов, фаза 1", 1-й транш (восстановление, модернизация и строительство ирригационных сетей) – общая стоимость составит 138 568 866 000 тенге, госгарантия – до 121 940 602 000 тенге (эквивалентно валюте займа).

Реализовать проект планируется в 2025-2045 годы.

В обоих проектах заемщиком является республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Казводхоз".

Постановление вводится в действие со дня подписания.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Прохождение научных стажировок за рубежом: вносятся изменения
Право
11:24, Сегодня
Прохождение научных стажировок за рубежом: вносятся изменения
В Казахстане планируют усовершенствовать трудовое законодательство
Право
10:37, Сегодня
В Казахстане планируют усовершенствовать трудовое законодательство
Утверждены цены на услуги госмонополии в области связи
Право
10:10, Сегодня
Утверждены цены на услуги госмонополии в области связи
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: