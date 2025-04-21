Правительство утвердило проекты, финансируемые за счет займов под госгарантии
В частности, в перечень вошли два проекта, в которых заимодателем выступает Исламский банк развития:
"Проект развития климатически устойчивых водных ресурсов, фаза 1", 1-й транш (строительство и реконструкция 5 водохозяйственных сооружений) – общая стоимость составит 88 825 175 000 тенге, госгарантия – 78 166 154 000 тенге (эквивалентно валюте займа).
Реализовать проект планируется в 2025-2045 годы.
"Проект развития климатически устойчивых водных ресурсов, фаза 1", 1-й транш (восстановление, модернизация и строительство ирригационных сетей) – общая стоимость составит 138 568 866 000 тенге, госгарантия – до 121 940 602 000 тенге (эквивалентно валюте займа).
Реализовать проект планируется в 2025-2045 годы.
В обоих проектах заемщиком является республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Казводхоз".
Постановление вводится в действие со дня подписания.