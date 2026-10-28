Правительство обновило правила государственной поддержки предпринимательства

Постановлением правительства от 22 октября 2026 года внесены изменения в меры государственной поддержки частного предпринимательства, сообщает Zakon.kz.

В частности, обновлены правила предоставления субсидий, гарантий, грантов и финансирования инженерной инфраструктуры.

Так, в Правилах предоставления гарантий в рамках гарантийных фондов уточняется, что гарантирование – это предоставление гарантии финансового агентства перед кредиторами отвечать за исполнение обязательств предпринимателя по уплате части основного долга по кредитному договору/договору финансового лизинга/условному обязательству/форвардному договору/облигациям/ опционному соглашению и иных обязательств, вытекающих из гарантийного обязательства, в пределах суммы гарантии.

Правила дополнены пунктом о том, что если кредиторами выступают кредитные товарищества или социально-предпринимательские корпорации, финансируемые дочерними организациями национального инвестиционного холдинга для последующего кредитования субъектов предпринимательства, между финансовым агентством, кредитором и соответствующей дочерней организацией национального инвестиционного холдинга заключается соглашение о портфельном гарантировании, в рамках которого выплата по гарантии осуществляется финансовым агентством в пользу дочерней организации национального инвестиционного холдинга, за исключением случаев, если обязательства перед дочерней организацией национального инвестиционного холдинга погашаются самостоятельно кредитными товариществами или социально-предпринимательскими корпорациями.

В таких случаях выплата по гарантии производится финансовым агентством в пользу кредитных товариществ или социально-предпринимательских корпораций.

Получателями гарантий не являются предприниматели:

являющиеся лицами, по которым системой первого уровня выявлено несоответствие базовым требованиям, определяемым уполномоченным органом по исполнению бюджета в рамках Правил проведения мониторинга мер государственной поддержки частного предпринимательства и их получателей;

осуществляющие выпуск подакцизных товаров/продукции, за исключением проектов, предусматривающих выпуск моторных транспортных средств и спиртосодержащей продукции медицинского назначения (кроме бальзамов), зарегистрированной в качестве лекарственного средства;

планирующие реализовать проект в горнодобывающей промышленности без дальнейшей переработки извлеченных/добытых материалов, проект на стадии геологоразведочных работ и разработки карьеров, за исключением проектов на разработку гравийных и песчаных карьеров;

50% и более акций (долей участия в уставном капитале) которых прямо или косвенно принадлежат государству, национальному управляющему холдингу, национальному холдингу, национальной компании, за исключением предоставления гарантий в соответствии с условиями параграфа 2 главы 2 Правил гарантирования;

реализующие проекты по видам деятельности, указанным в пункте 4 статьи 24 Кодекса, за исключением видов деятельности, указанных в подпунктах 3 и 11 пункта 4 статьи 24 Кодекса;

прекратившие или приостановившие деятельность как субъект частного предпринимательства;

являющиеся лицами, связанными с кредиторами особыми отношениями;

являющиеся лицами, связанными с банком особыми отношениями.

Указывается, что полученные средства из республиканского и местных бюджетов в качестве взносов от государства, а также средства участников гарантийного фонда 1 учитываются как отложенный доход финансового агентства. Порядок и методы признания дохода (амортизации) определяются учетной политикой финансового агентства.

При превышении выплаченных финансовым агентством требований кредитора порога свыше 7% от суммы объема (остатка задолженности) гарантийного портфеля и неосвоенной части лимита гарантирования дальнейшая выдача гарантий в пользу такого кредитора приостанавливается до момента приведения данного показателя в соответствие путем осуществления данным кредитором дополнительных взносов в гарантийный фонд 1.

При этом порог выплаченных требований ниже 7% от объема (остатка задолженности) гарантийного портфеля и неосвоенной части лимита гарантирования может быть установлен финансовым агентством самостоятельно и отражается в соответствующем соглашении, заключаемом между финансовым агентством и кредитором.

Предоставление гарантий в рамках гарантийного фонда 1 финансовое агентство осуществляет методом портфельного гарантирования и индивидуального гарантирования в соответствии с условиями настоящих Правил гарантирования с заключением соответствующего соглашения финансовым агентством с кредитором. Под индивидуальным гарантированием понимается форма предоставления гарантий предпринимателям, предусматривающая комплексную экспертизу проекта финансовым агентством с принятием решения о гарантировании уполномоченным органом финансового агентства. Комплексная экспертиза проекта включает анализ проекта предпринимателя для определения его финансовой устойчивости, экономической целесообразности и эффективности, анализ деятельности предпринимателя на предмет соответствия и непротиворечия законодательству РК.

Кредитор осуществляет финансирование проектов предпринимателей в рамках гарантийного фонда 1 в соответствии с условиями настоящих Правил гарантирования и заключенного с финансовым агентством соответствующего соглашения.

При этом дополнено, что кредитор прекращает начисление вознаграждения на сумму просроченной задолженности предпринимателя с даты осуществления финансовым агентством выплаты по гарантии на основании требования кредитора.

Указанное соотношение приоритетных и неприоритетных отраслей устанавливается и фиксируется в соответствующем соглашении, заключаемом между финансовым агентством и кредитором.

Также уточняется, что при получении гарантирования на реализацию инвестиционных проектов (в том числе "зеленые" проекты, франчайзинг) предусмотрено увеличение уплачиваемых налогов (корпоративного подоходного налога/индивидуального подоходного налога) и среднегодовой численности рабочих мест на 10% после двух финансовых лет с даты выдачи гарантийного обязательства финансовым агентством.

Гарантирование на реализацию "зеленых" проектов предусматривает достижение реализуемым проектом порогового значения (при наличии порогового критерия по подсектору "зеленой" таксономии) после двух финансовых лет с даты выдачи гарантийного обязательства финансовым агентством (продление срока исполнения данного критерия осуществляется на основании решения финансового агентства при наличии причин, определенных внешней оценкой).

По кредитам/договорам финансового лизинга/условным обязательствам/форвардным договорам в иностранной валюте предоставление гарантии финансовым агентством осуществляется как в теңге по официальному курсу Национального банка на дату выпуска гарантии, так и в иностранной валюте. При этом в случае предоставления гарантии в иностранной валюте выплата по требованию кредитора осуществляется в теңге по официальному курсу Нацбанка на дату осуществления такой выплаты.

Условия гарантирования для предпринимателя:

сумма финансирования в рамках проекта, по которому осуществляется гарантирование, составляет свыше семь миллиардов теңге ;

; максимальный размер гарантии не превышает 30% от стоимости проекта, но не более трехкратного размера резерва, выделенного из средств единственного акционера финансового агентства либо из республиканского бюджета.

Допускается принятие в качестве дополнительного обеспечения, в том числе, но не ограничиваясь, недвижимого и/или движимого имущества, а также гарантий учредителей/участников/акционеров или третьих лиц.

Не допускается превышение максимального объема гарантийного портфеля более десятикратного размера собственного капитала финансового агентства.

срок предоставляемой гарантии – до 20 лет ;

; валюта кредита/договора финансового лизинга/облигации/опциона – теңге или иностранная валюта.

По кредитам/договорам финансового лизинга/облигациям/опционам в иностранной валюте предоставление гарантии финансовым агентством осуществляется как в теңге по официальному курсу Национального банка на дату выпуска гарантии, так и в иностранной валюте. При этом в случае предоставления гарантии в иностранной валюте выплата по требованию кредитора осуществляется в теңге по официальному курсу Нацбанка на дату осуществления такой выплаты.

По кредитам/договорам финансового лизинга/облигациям/опционам в иностранной валюте предприниматель подтверждает наличие годовой валютной выручки не менее 30% от общей суммы выручки на дату обращения за получением финансирования.

Гарантирование проектов на цели пополнения оборотных средств осуществляется при условии непревышения размера 40% от общей суммы финансирования. Допускается гарантирование кредита, 100% которого направлено на пополнение оборотных средств по проектам в сфере обрабатывающей промышленности, со сроком финансирования не более 18 месяцев.

Кредитор принимает решение о возможности предоставления финансирования в соответствии с условиями данных Правил гарантирования и заключенного с финансовым агентством соответствующего соглашения.

В случае принятия положительного решения кредитором финансовому агентству предоставляется перечень документов, отраженный в соответствующем соглашении, заключаемом между финансовым агентством и кредитором.

При портфельном гарантировании финансовое агентство в течение двух рабочих дней рассматривает документы, поступившие от кредитора, и заявление от предпринимателя на соответствие условиям Правил гарантирования и соглашения, заключаемого между финансовым агентством и кредитором.

При индивидуальном гарантировании рассмотрение осуществляется в соответствии со сроками, установленными в соответствующем соглашении, заключаемом между финансовым агентством и кредитором, но не более 10 рабочих дней.

Также говорится, что при портфельном гарантировании в случаях наличия замечаний к представленным документам финансовое агентство в течение одного рабочего дня сообщает кредитору о необходимости устранения замечаний.

При индивидуальном гарантировании в случаях наличия замечаний к представленным документам финансовое агентство в течение трех рабочих дней сообщает кредитору о необходимости устранения замечаний. При этом срок рассмотрения финансовым агентством документов возобновляется со дня представления полного пакета документов и устранения замечаний финансового агентства.

В случае несоответствия проекта предпринимателя или представленных материалов условиям Правил гарантирования и заключенного соответствующего соглашения финансовое агентство направляет мотивированный отказ с указанием конкретных несоответствий.

Если же предпринимателем не достигнуты показатели по увеличению уплачиваемых налогов (корпоративный подоходный налог/индивидуальный подоходный налог), а также достижению роста фонда оплаты труда с сохранением рабочих мест или увеличению среднегодовой численности рабочих мест на основе данных налоговой декларации, в том числе данных по обязательным пенсионным взносам и социальным отчислениям, в бюджет на 10% после двух финансовых лет с даты выдачи гарантийного обязательства финансовым агентством, гарантия не аннулируется.

В случае, если предпринимателем по "зеленому" проекту не достигнуты пороговые критерии "зеленой" таксономии, заявленные по намечаемому "зеленому" проекту, после двух финансовых лет с даты выдачи гарантийного обязательства финансовым агентством, гарантия также не аннулируется.

Мониторинг мер государственной поддержки частного предпринимательства и их получателей осуществляется центральным уполномоченным органом по исполнению бюджета в рамках Правил мониторинга.

Техническое сопровождение мониторинга использования мер государственной поддержки частного предпринимательства и их получателей осуществляется юридическим лицом, единственным акционером которого является государство, определяемым центральным уполномоченным органом по исполнению бюджета, в рамках двухуровневой системы государственной поддержки частного предпринимательства, включающей:

первый уровень – регистраторская система, интегрированная с системами второго уровня, содержащая эталонный электронный реестр заявок получателей мер государственной поддержки частного предпринимательства, где посредством окончательного постформатно-логического контроля определяется соответствие получателя мер государственной поддержки частного предпринимательства базовым требованиям;

– регистраторская система, интегрированная с системами второго уровня, содержащая эталонный электронный реестр заявок получателей мер государственной поддержки частного предпринимательства, где посредством окончательного постформатно-логического контроля определяется соответствие получателя мер государственной поддержки частного предпринимательства базовым требованиям; второй уровень – отраслевые государственные или негосударственные цифровые системы, посредством которых осуществляются прием заявок от получателей мер государственной поддержки частного предпринимательства, их обработка с применением форматно-логического контроля и передача обработанных заявок на первый уровень.

Цифровые системы второго уровня обеспечивают получение согласия от получателей мер государственной поддержки частного предпринимательства на использование сведений, составляющих охраняемую законом тайну, а также на сбор, обработку, хранение, выгрузку и использование персональных данных регистратором.

Подача заявки на предоставление меры государственной поддержки частного предпринимательства осуществляется в электронном виде посредством цифровой системы второго уровня.

Цифровая система второго уровня направляет запрос в систему первого уровня о проверке получателя меры государственной поддержки частного предпринимательства на соответствие базовым требованиям.

Указывается, что заявка получателя меры государственной поддержки частного предпринимательства подлежит дальнейшей обработке в цифровой системе второго уровня при получении уведомления системы первого уровня о соответствии получателя меры государственной поддержки частного предпринимательства базовым требованиям.

Сведения, указанные в заявке, и статусы обработки заявки подлежат передаче цифровой системой второго уровня в систему первого уровня.

Также внесены изменения в Правила подведения инженерной инфраструктуры.

Аналогично дополнено о проведении мониторинга мер государственной поддержки.

Согласно правилам заявки переводятся на цифровую проверку.

Итогом мониторинга является отчет, содержащий информацию о фактических и плановых объемах выполненных работ и суммах освоения финансовых средств по БИП за отчетный финансовый год, на бумажном и электронном носителях.

Сканированная копия отчета в формате PDF загружается региональным координатором в цифровую систему субсидирования в течение двух рабочих дней с даты принятия такого отчета уполномоченным органом/администратором местных бюджетных программ.

Постановление вводится в действие с 7 ноября 2026 года.