Глава Нацбанка назвал сбалансированный рост и развитие человеческого капитала ключом к устойчивой экономике

Глава Национального банка Тимур Сулейменов подчеркнул необходимость диверсифицированной структуры экономики, в которой крупные проекты гармонично сочетаются с развитием малого и среднего бизнеса, а регионы получают новые точки роста и возможности для занятости.

Об этом глава монетарного регулятора написал на своей странице в Facebook по итогам круглого стола по вопросам дальнейшего развития экономической и финансовой политики РК.

"Мы провели продуктивную брейншторм-сессию с представителями правительства, министерств, агентств и экспертами Всемирного банка. Обсуждали, каким должен быть устойчивый и сбалансированный экономический рост в современных реалиях", – написал Тимур Сулейменов.

Он подчеркнул, что важно понимать: общий рост экономики не всегда означает рост общего благосостояния.

"Если развитие ограничивается несколькими секторами или отдельными регионами, нагрузка будет неравномерной и потенциал страны не будет раскрыт в полной мере. Нам необходима диверсифицированная структура экономики, где крупные проекты органично сочетаются с развитием малого и среднего бизнеса, а регионы получают новые точки роста и возможности для занятости. Важная часть разговора: роль государства в создании прозрачных и эффективных условий для бизнеса. Мировая практика показывает, что здоровая конкуренция, качественное регулирование и сбалансированное участие государства способствуют росту производительности и инвестиционной привлекательности", – отметил глава Нацбанка.

Отдельное внимание на встрече было уделено человеческому капиталу.

"За любыми экономическими чудесами стоят люди: их знания, здоровье, навыки и способность меняться вместе с экономикой. В ходе дискуссии был представлен сравнительный опыт Японии, Республики Корея и Китая, демонстрирующий, что устойчивому ускорению экономического роста в этих странах предшествовали значительные и системные инвестиции в человеческий капитал. То есть рост средней продолжительности обучения взрослого населения в этих странах через определенное время привел к резкому росту ВВП на душу населения за счет формирования квалифицированного человеческого капитала", – пишет Тимур Сулейменов.

Для Казахстана это важный ориентир: долгосрочное развитие невозможно без системных вложений в образование, здравоохранение и постоянное обновление навыков. Чем выше уровень знаний в обществе, тем сильнее экономика готова к инновациям и глобальной конкуренции, отметил глава Нацбанка.

"Мы понимаем, что сбалансированный экономический рост, создание новых рабочих мест и развитие человеческого капитала – все это в конечном счете снижает давление на инфляцию и укрепляет устойчивость экономики в долгосрочной перспективе", – обратил внимание Тимур Сулейменов.

Он подчеркнул, что в рамках подобных обсуждений Национальный банк совместно с правительством формирует конкретные рекомендации, которые лягут в основу устойчивого роста и укрепления макроэкономической стабильности.