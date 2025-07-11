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Финансы

В Казахстане запретили размещать табло с курсами валют на улицах: принято постановление

курсы валют на табло на улице, фото - Новости Zakon.kz от 11.07.2025 10:32 Фото: Zakon.kz
Постановлением Национального банка от 23 июня 2025 года внесены изменения в Правила осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой в РК, сообщает Zakon.kz.

Так, уточняется, что в каждом обменном пункте в доступном для обозрения клиентами месте размещается следующая информация:

  • копия лицензии на обменные операции с наличной иностранной валютой на казахском и русском языках, за исключением случаев, когда получение лицензии не требуется;
  • для уполномоченных организаций – копия действительного приложения к действительной лицензии, выданного территориальным филиалом Национального банка на данный обменный пункт;
  • для уполномоченных банков – копия письменного подтверждения территориального филиала Национального банка (для обменных пунктов, получивших такое подтверждение), либо копия свидетельства обменного пункта, (для обменных пунктов, получивших свидетельство обменного пункта до введения в действие Правил);
  • информационный стенд для клиентов (размером не менее 0,4 метра в высоту и 0,4 метра в ширину), содержащий сведения о курсе покупки или курсе продажи наличной иностранной валюты за тенге, установленный для каждой иностранной валюты, с которой в обменном пункте проводятся операции по покупке и продаже.

Указывается, что установка информационного стенда для клиентов, содержащего сведения о курсе покупки или курсе продажи наличной иностранной валюты за тенге, осуществляется внутри помещения обменного пункта или непосредственно возле операционной кассы обменного пункта.

Не допускается размещение указанного информационного стенда вне помещения обменного пункта, в том числе на крышах и внешних сторонах зданий или сооружений, стационарных, передвижных и выносных стендах.

Также говорится, что информационный стенд должен быть недоступен визуальному обзору на открытом пространстве за пределами помещения обменного пункта, только если обменный пункт не располагается в зданиях и сооружениях многофункционального назначения (в том числе деловых центрах), в зданиях железнодорожных вокзалов, казино, внутри аэровокзалов международных аэропортов, на территории автомобильных, морских и речных пунктов пропуска через Государственную границу РК.

Допускается размещение информации о курсе покупки или курсе продажи наличной иностранной валюты за тенге на мониторе автоматизированного обменного пункта.

  • информация для клиентов обменного пункта, содержащая сведения о территориальном филиале Национального банка, осуществляющем контроль за деятельностью обменного пункта, и о возможности направления жалобы в данный территориальный филиал Национального банка при наличии замечаний к работе данного обменного пункта;
  • копия акта Национального банка, устанавливающего пределы отклонения курса покупки от курса продажи иностранной валюты за тенге по операциям, проводимым через обменные пункты, в период действия такого акта;
  • информация о кассире (фамилия, имя, отчество, осуществляющем обслуживание клиентов (за исключением автоматизированного обменного пункта);
  • информация об интернет-ресурсе юридического лица, имеющего право на осуществление обменных операций с наличной иностранной валютой (при его наличии).

Допускается размещение информации на интернет-ресурсе юридического лица, имеющего право на осуществление обменных операций с наличной иностранной валютой.

По требованию физического лица кассир обменного пункта представляет информацию об основных признаках годных к обращению и негодных к обращению банкнот, о порядке и условиях принятия на инкассо неплатежных или негодных к обращению банкнот иностранной валюты (за исключением автоматизированного обменного пункта). 

Постановление вводится в действие с 9 сентября 2025 года.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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