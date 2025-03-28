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Финансы

Нацбанк намерен убрать уличные табло с курсами валют

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, фото - Новости Zakon.kz от 28.03.2025 18:17 Фото: Zakon.kz
Национальный банк Казахстана разработал проект постановления о внесении изменений в правила осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой, сообщает Zakon.kz. со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Согласно документу, планируется запретить размещение информации о курсах покупки и продажи иностранной валюты за тенге вне помещений обменных пунктов.

"В настоящее время наружные информационные стенды обменных пунктов, содержащих сведения о курсе покупки и (или) курсе продажи наличной иностранной валюты за тенге, не относятся к наружной (визуальной) рекламе, и, соответственно, они размещаются вдоль дорог, пешеходных переходов, на фасадах зданий, над дорожными знаками и в общественных местах", – отмечается в сообщении.

Проектом предлагается разрешить размещение данных о курсах только внутри помещения обменного пункта или непосредственно возле операционной кассы.

Исключение составят обменные пункты, расположенные в зданиях и сооружениях многофункционального назначения (в том числе в деловых центрах), на вокзалах, в аэропортах, казино, а также в пунктах пропуска через Государственную границу.

Проект нормативного правового акта размещен на портале "Открытые НПА".

Срок реализации инициативы – август 2025 года.

Ранее на Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 17:00 28 марта 2025 года закрылись вечерние торги по иностранным валютам. Подробнее можно узнать здесь

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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