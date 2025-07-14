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Финансы

Правительство расширило перечень международных организаций, предоставляющих гранты

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, доллар, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, фото - Новости Zakon.kz от 14.07.2025 15:58 Фото: Zakon.kz
Постановлением правительства от 8 июля 2025 года внесено дополнение в перечень международных и государственных организаций, зарубежных и казахстанских НПО и фондов, предоставляющих гранты, сообщает Zakon.kz.

В частности, в перечень добавлена Азиатская организация по сотрудничеству в лесном секторе (AFoCO).

Всего в перечень входит 55 организаций, среди которых: Азиатский Банк Развития, ВОЗ, Глобальный экологический фонд, Исламский Банк Развития, МАГАТЭ, МБРР, Международный научно-технический центр (МНТЦ), Организация договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ), Глобальный Фонд по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией и другие.

Постановление вводится в действие с 22 июля 2025 года.


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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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