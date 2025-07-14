Правительство расширило перечень международных организаций, предоставляющих гранты

Постановлением правительства от 8 июля 2025 года внесено дополнение в перечень международных и государственных организаций, зарубежных и казахстанских НПО и фондов, предоставляющих гранты, сообщает Zakon.kz.

В частности, в перечень добавлена Азиатская организация по сотрудничеству в лесном секторе (AFoCO).

Всего в перечень входит 55 организаций, среди которых: Азиатский Банк Развития, ВОЗ, Глобальный экологический фонд, Исламский Банк Развития, МАГАТЭ, МБРР, Международный научно-технический центр (МНТЦ), Организация договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ), Глобальный Фонд по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией и другие.

Постановление вводится в действие с 22 июля 2025 года.



