Правительство расширило перечень международных организаций, предоставляющих гранты
Фото: Zakon.kz
Постановлением правительства от 8 июля 2025 года внесено дополнение в перечень международных и государственных организаций, зарубежных и казахстанских НПО и фондов, предоставляющих гранты, сообщает Zakon.kz.
В частности, в перечень добавлена Азиатская организация по сотрудничеству в лесном секторе (AFoCO).
Всего в перечень входит 55 организаций, среди которых: Азиатский Банк Развития, ВОЗ, Глобальный экологический фонд, Исламский Банк Развития, МАГАТЭ, МБРР, Международный научно-технический центр (МНТЦ), Организация договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ), Глобальный Фонд по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией и другие.
Постановление вводится в действие с 22 июля 2025 года.
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