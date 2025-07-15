Чем рискуют казахстанцы, получая зарплаты в "конвертах"

В Казахстане все еще активно практикуется выплата заработной платы "в конверте", или так называемой "серой зарплаты", когда трудовые отношения официально не оформляются. Чем это грозит работникам, рассказали в Департаменте государственных доходов Алматы, сообщает Zakon.kz.

"Важно понимать, что отказ от официальной заработной платы напрямую лишает работника социальной защиты, накоплений для будущей пенсии и возможности рассчитывать на государственную поддержку в непредвиденных жизненных обстоятельствах", – отметили в ДГД.

В департаменте подчеркнули, что официальное трудоустройство – это не просто формальность, а основа социальной защищенности.

На практике существуют два основных вида выплат "в конверте":

часть зарплаты выплачивается официально, остаток – наличными;

работник официально в компании не числится и получает всю сумму заработной платы "в конверте".

Работодатель убеждает работника, что такие схемы выгодны: якобы тогда у работника остается больше денег "на руки", ведь не нужно платить налоги и социальные платежи.

Однако, пояснили в ДГД, такое представление ошибочно: такой подход выгоден только работодателю и вредит не только государству, а главным образом самому работнику.

Вопросы пенсии и здоровья

Официальная занятость обеспечивает:

формирование пенсионных накоплений;

доступ к ипотеке, автокредитам и другим займам под меньший процент;

получение больничных и отпускных выплат;

пособия в случае потери трудоспособности.

Человек, работая без официального оформления, лишается возможности ежемесячного начисления пенсионных взносов, а значит – к пенсионному возрасту он может остаться без достаточной финансовой "подушки". Кроме того, стаж работы за этот период работы не будет учтен, что отразится не только на накопительной, но и на сумме базовой пенсии от государства.

Кроме того, отсутствие стабильных отчислений может затруднить получение займов: банки могут отказать в кредитовании либо предложат высокие процентные ставки.

В случае утраты трудоспособности размер пособия зависит от официального дохода, страхового стажа и степени потери трудоспособности. И если же работать неофициально, то можно лишиться данного пособия, включая и больничные выплаты. Помимо этого, неофициальное трудоустройство лишает работника отпускных выплат, которые должны быть предоставлены в обязательном порядке за отработанный период.

Риски потери социальной поддержки

Официальное трудоустройство дает доступ к социальным гарантиям:

выплаты при увольнении или сокращении;

пособия по потере работы;

декретные выплаты;

медицинское обслуживание в рамках обязательного социального медицинского страхования (ОСМС).

Работодатели производят социальные отчисления за сотрудников в Государственный фонд социального страхования. Эти взносы дают право на финансовую поддержку в случае увольнения, потери работы или выхода в декретный отпуск. Если работник не оформлен официально, он не получает доступ к этим выплатам.

Кроме того, участие в системе ОСМС возможно только при регулярных отчислениях. Это обеспечивает бесплатное медицинское обслуживание по установленному перечню услуг.

Женщины, получающие доход в неофициальной форме, могут быть ограничены в размере государственных выплат по беременности и родам, пособии по уходу за ребенком, которые в таком случае начисляются в минимальном размере.

Работники могут проверить полноту перечисления работодателем всех обязательных выплат от заработной платы (пенсионные взносы, социальные отчисления, индивидуальный подоходный налог, ОСМС и т.д.) через портал электронного правительства eGov.kz, личный кабинет ЕНПФ enpf.kz, в кабинете налогоплательщика на сайте kgd.gov.kz, также с помощью приложения e-Salyq Azamat.