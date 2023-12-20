Почему казахстанцам выгоднее получать зарплату "в белую", чем "в конвертах"

Министр национальной экономики Алибек Куантыров на пресс-конференции в Астане 20 декабря рассказал, в чем выгода для казахстанцев получать зарплату "в белую", нежели "в конвертах", сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам министра национальной экономики, в случае с зарплатами "в конвертах", работодатель не платит налоги, пенсионные и отчисления за медицинское страхование, а это значит, что работник не получит справедливой пенсии. Это одна из главных причин, почему вопрос о снижении уровня теневой занятости важен и актуален для казахстанцев.



"Если у человека зарплата 300 тысяч тенге, то с этой суммы ежемесячно 30 тысяч тенге будут поступать в ЕНПФ, а если он будет получать минимальную – 70 тысяч, то через несколько десятилетий у него, к сожалению, будет меньше накоплений. Чем больше он показывает, тем больше у него накапливается в ЕНПФ, на них проценты накапливаются и он больше получит", - заявил глава МНЭ.

Далее, по его словам, человек может использовать эти средства, например, на улучшение жилищных условий.

"Он эти же деньги, например, может использовать для улучшения жилищных условий или просто выйти на пенсию с большими накоплениями. То есть здесь каждый должен быть заинтересован в прозрачности", - подчеркнул министр национальной экономики.

20 декабря глава МНЭ рассказал, какие нововведения готовятся для физлиц в рамках проекта нового Налогового кодекса Казахстана.