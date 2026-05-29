#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+25°
$
485.55
563.38
6.81
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+25°
$
485.55
563.38
6.81
Финансы

О тайных опасностях зарплат "в конверте" рассказали казахстанцам

Тенге, деньги, коррупция, взятка, взятки, деньги в конверте, конверт с деньгами, коррумпированность, коррупционер, коррупционные схемы, взяточничество , фото - Новости Zakon.kz от 29.05.2026 13:59 Фото: Zakon.kz
Руководитель управления камерального мониторинга Департамента государственных доходов по городу Алматы Даурен Каймухаметов рассказал о рисках "серых" зарплат и уклонения от налогов, сообщает Zakon.kz.

По словам спикера, в Алматы до сих пор распространены случаи, когда работодатели официально не оформляют сотрудников или выплачивают часть зарплаты "в конверте". Многие соглашаются на такие условия ради более высокой суммы "на руки", не задумываясь о последствиях. При этом с начала года в налоговые органы города поступило более 500 жалоб от горожан на неофициальное трудоустройство и отсутствие социальных отчислений.

"На первый взгляд "серая" зарплата может показаться выгодной и работодателю, и сотруднику. Но в будущем это приводит к серьезным проблемам. Люди узнают об отсутствии пенсионных и социальных отчислений только при выходе на пенсию, оформлении декретных выплат или получении пособий", – отметил Даурен Каймухаметов на пресс-конференции Региональной службы коммуникаций.

В департаменте напомнили, что официальное трудоустройство напрямую влияет на социальную защищенность человека. Без официальных отчислений не учитывается трудовой стаж, снижается размер будущей пенсии, а также возникают сложности с оформлением больничных, отпускных и пособий.

"Официальная работа дает человеку не только зарплату, но и социальные гарантии. Это пенсионные накопления, медицинское страхование, выплаты при потере работы или трудоспособности. Кроме того, наличие официального дохода помогает при получении кредитов и других финансовых услуг", – подчеркнул спикер.

Еще одна проблема связана с крупными приобретениями. При покупке квартиры, автомобиля или другого имущества налоговые органы могут сравнивать стоимость нового имущества с официально подтвержденными доходами гражданина. Если расходы значительно превышают задекларированный доход, человеку придется объяснять происхождение средств. По словам Даурена Каймухаметова, это может привести не только к дополнительным проверкам, но и к финансовым последствиям.

"Если официальный доход не соответствует стоимости имущества, у государственных органов могут возникнуть вопросы к источникам этих средств. В результате возможны доначисление налогов, начисление пени и административная ответственность. То, что кажется выгодным сегодня, позже может обернуться серьезными расходами", – сказал он.

В Департаменте государственных доходов напомнили, что все трудовые договоры должны быть зарегистрированы на портале Enbek.kz. Проверить пенсионные взносы и социальные отчисления можно через eGov.kz, личный кабинет ЕНПФ, мобильное приложение e-Salyq Azamat, а также через приложения банков второго уровня.

В Министерстве юстиции ранее заявили об ужесточении контроля за зарплатой "в конвертах".

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Тенге, деньги, коррупция, взятка, взятки, деньги в конверте, конверт с деньгами, коррумпированность, коррупционер, коррупционные схемы, взяточничество
10:00, 15 июля 2025
Чем рискуют казахстанцы, получая зарплаты в "конвертах"
МВД РК, Министерство внутренних дел РК
09:22, 05 марта 2026
Высокая зарплата без опыта: МВД предупредило о новой опасности для казахстанцев
Почему казахстанцам выгодно получать "белую" зарплату, рассказал министр национальной экономики
22:52, 20 декабря 2023
Почему казахстанцам выгоднее получать зарплату "в белую", чем "в конвертах"
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Баходир Джалолов
13:16, Сегодня
Баходир Джалолов "поборолся" с Исламом Махачевым
Янник Синнер
12:45, Сегодня
Соболенко поддержала Синнера после сенсационного фиаско итальянца на "Ролан Гаррос"
Мария Щипачёва
12:27, Сегодня
Казахстан выиграл первую награду на чемпионате Азии по лёгкой атлетике среди юниоров
Роман Канцеров
12:19, Сегодня
"Было печально": партнёр Михайлиса и Орехова по "Металлургу" о прощании с болельщиками
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: