О тайных опасностях зарплат "в конверте" рассказали казахстанцам

Руководитель управления камерального мониторинга Департамента государственных доходов по городу Алматы Даурен Каймухаметов рассказал о рисках "серых" зарплат и уклонения от налогов, сообщает Zakon.kz.

По словам спикера, в Алматы до сих пор распространены случаи, когда работодатели официально не оформляют сотрудников или выплачивают часть зарплаты "в конверте". Многие соглашаются на такие условия ради более высокой суммы "на руки", не задумываясь о последствиях. При этом с начала года в налоговые органы города поступило более 500 жалоб от горожан на неофициальное трудоустройство и отсутствие социальных отчислений.

"На первый взгляд "серая" зарплата может показаться выгодной и работодателю, и сотруднику. Но в будущем это приводит к серьезным проблемам. Люди узнают об отсутствии пенсионных и социальных отчислений только при выходе на пенсию, оформлении декретных выплат или получении пособий", – отметил Даурен Каймухаметов на пресс-конференции Региональной службы коммуникаций.

В департаменте напомнили, что официальное трудоустройство напрямую влияет на социальную защищенность человека. Без официальных отчислений не учитывается трудовой стаж, снижается размер будущей пенсии, а также возникают сложности с оформлением больничных, отпускных и пособий.

"Официальная работа дает человеку не только зарплату, но и социальные гарантии. Это пенсионные накопления, медицинское страхование, выплаты при потере работы или трудоспособности. Кроме того, наличие официального дохода помогает при получении кредитов и других финансовых услуг", – подчеркнул спикер.

Еще одна проблема связана с крупными приобретениями. При покупке квартиры, автомобиля или другого имущества налоговые органы могут сравнивать стоимость нового имущества с официально подтвержденными доходами гражданина. Если расходы значительно превышают задекларированный доход, человеку придется объяснять происхождение средств. По словам Даурена Каймухаметова, это может привести не только к дополнительным проверкам, но и к финансовым последствиям.

"Если официальный доход не соответствует стоимости имущества, у государственных органов могут возникнуть вопросы к источникам этих средств. В результате возможны доначисление налогов, начисление пени и административная ответственность. То, что кажется выгодным сегодня, позже может обернуться серьезными расходами", – сказал он.

В Департаменте государственных доходов напомнили, что все трудовые договоры должны быть зарегистрированы на портале Enbek.kz. Проверить пенсионные взносы и социальные отчисления можно через eGov.kz, личный кабинет ЕНПФ, мобильное приложение e-Salyq Azamat, а также через приложения банков второго уровня.

В Министерстве юстиции ранее заявили об ужесточении контроля за зарплатой "в конвертах".