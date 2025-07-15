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Финансы

Глава Нацбанка связал ослабление тенге с сезоном отпусков

Деньги, тенге, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана , фото - Новости Zakon.kz от 15.07.2025 10:29 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Председатель Нацбанка Тимур Сулейменов на заседании Правительства 15 июля 2025 года озвучил причину ослабления тенге, передает корреспондент Zakon.kz.

Он сообщил, что с начала года курс тенге укрепился на 1%, до 519,73 тенге за доллар США. По его словам, в первые месяцы года поддержку национальной валюте оказывало снижение спроса на иностранную валюту вследствие сокращения импортных закупок и увеличения предложения валюты за счет налоговых выплат со стороны экспортеров.

"Со второй половины июня на валютном рынке наблюдаются сезонные колебания обменного курса тенге на фоне увеличения спроса на иностранную валюту. Основными факторами являются начавшийся период отпусков среди населения и рост спроса на доллар со стороны юридических лиц, связанный с активной фазой реализации бюджетных программ и государственных закупок", – добавил он.

По его данным, эти изменения носят умеренный и краткосрочный характер.

"Учитывая сезонный характер внутренних факторов, благоприятный внешний фон, существенных предпосылок для значительного изменения обменного курса в текущих условиях не наблюдается", – заверил глава Нацбанка.

14 июля 2025 года эксперты рассказали, до какой отметки может подорожать доллар.

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
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