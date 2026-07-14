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Общество

Об ускорении непродовольственной инфляции сообщил глава Нацбанка

Цены на продукты, цены, цена на продукты, цена, подорожание, повышение цен, подорожание продуктов, повышение цен на продукты, стоимость, стоимость продуктов, увеличение стоимости, увеличение стоимости на продукты, рост цен, рост цен на продукты, увеличение цен, увеличение цен на продукты, инфляция , фото - Новости Zakon.kz от 14.07.2026 13:06 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Председатель Национального банка Тимур Сулейменов 14 июля 2026 года на заседании правительства рассказал о ситуации с инфляцией в стране, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, продуктовая инфляция в Казахстане замедлилась.

"Продолжилось замедление роста цен на продовольственные товары до 10,4% и сервисной инфляции – до 9%. Непродовольственная инфляция продолжила ускоряться и составила 11,7%", – сказал Сулейменов.

Наибольший вклад в годовую инфляцию по-прежнему вносят продовольственные товары – 4,35 процентных пункта.

"В региональном разрезе наиболее высокий уровень годовой инфляции зафиксирован в области Улытау и Северо-Казахстанской области, наиболее низкий – в Алматы и Карагандинской области", – добавил глава Нацбанка.

Ранее Сулейменов заявил, что годовая инфляция снижается уже девятый месяц подряд, составив в июне 10,3%.

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Азамат Сыздыкбаев
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