Об ускорении непродовольственной инфляции сообщил глава Нацбанка

Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин

Председатель Национального банка Тимур Сулейменов 14 июля 2026 года на заседании правительства рассказал о ситуации с инфляцией в стране, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, продуктовая инфляция в Казахстане замедлилась. "Продолжилось замедление роста цен на продовольственные товары до 10,4% и сервисной инфляции – до 9%. Непродовольственная инфляция продолжила ускоряться и составила 11,7%", – сказал Сулейменов. Наибольший вклад в годовую инфляцию по-прежнему вносят продовольственные товары – 4,35 процентных пункта. "В региональном разрезе наиболее высокий уровень годовой инфляции зафиксирован в области Улытау и Северо-Казахстанской области, наиболее низкий – в Алматы и Карагандинской области", – добавил глава Нацбанка. Ранее Сулейменов заявил, что годовая инфляция снижается уже девятый месяц подряд, составив в июне 10,3%.

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