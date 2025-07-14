Доллар растет: эксперты рассказали, до какой отметки может подорожать валюта

На фоне пошлин США и нестабильности на нефтяном рынке тенге удалось сохранить устойчивость. Что будет оказывать наибольшее влияние на формирование курса на этой неделе – в материале Zakon.kz.

По итогам прошлой недели курс доллара подорожал на 0,3%, до 520,9 тенге, согласно данным Национального банка РК. Как отметил ведущий аналитик Ассоциации финансистов Казахстана Алмат Оракбай, некоторое снижение тенге было обусловлено сбалансированным взаимодействием спроса и предложения на внутреннем валютном рынке: сезонный рост спроса на инвалюту, связанный с отпускным периодом, выплатами по внешнему долгу и расчетами по внешнеторговым контрактам, сопровождался продажами инвалюты со стороны Нацбанка, субъектов КГС и экспортеров.

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"Определенную поддержку тенге оказали ожидания сохранения базовой ставки на уровне 16,5% годовых и соответствующее решение Нацбанка РК. Это подтверждает сдержанную риторику регулятора, ориентированную на удержание инфляции под контролем (11,8% в июне) и сохранение привлекательности тенговых активов. Учитывая сохраняющуюся внешнюю и внутреннюю неопределенность, базовая ставка с высокой долей вероятности останется на текущем уровне до конца года. Однако допускается ее повышение в случае усиления проинфляционных рисков". Алмат Оракбай

Таким образом, ставка продолжает играть роль якоря стабильности и ограничивает ослабление нацвалюты при неблагоприятной внешней конъюнктуре, уточнил аналитик.

При этом влияние глобальных факторов на курс тенге оказалось умеренным. В частности, котировки нефти марки Brent снизились с 69,58 до 68,88 доллара за баррель. Аналитик уточнил, что первоначальный рост цен в начале недели, вызванный сокращением добычи нефти в США и атаками в Красном море, был нивелирован публикацией данных о росте запасов и ожиданиями возможного увеличения предложения от ОПЕК+. Это говорит о том, что нефтяной фактор хоть и оставался в фокусе, не стал доминирующим для курса нацвалюты.

В то же время объявление США о введении 25% пошлин на ряд казахстанских товаров стало дополнительным источником внешнего давления. Однако, учитывая ограниченный перечень затронутых позиций и отсутствие влияния на ключевые статьи экспорта (нефть, уран, ферроалюминий, серебро), эффект был скорее психологическим и краткосрочным.

Как может измениться динамика курса

Эксперт АФК полагает, что с учетом текущей макроэкономической обстановки в краткосрочной перспективе курс тенге, вероятно, сохранит относительную стабильность в ограниченном диапазоне. Так, сдерживающее влияние могут оказать высокая базовая ставка, спрос на тенговые активы и приток экспортной выручки, в то время как внешние риски, включая волатильность цен на сырьевые ресурсы, укрепление доллара, геополитику и торговую риторику США, могут усилить давление на нацвалюту.

Алмат Оракбай отметил, что опрошенные АФК эксперты ожидают курс USD/KZT на отметке 523,4 тенге за доллар.

Аналитик Аналитического кредитного рейтингового агентства Жаннур Ашигали считает, что базовые факторы формирования курса тенге также остаются прежними. В частности, ожидания и фактические показатели по нефтяной конъюнктуре, объемам добычи и экспорта углеводородов. Среди внутренних факторов, которые могут существенно влиять на курс тенге, он отметил предложение иностранной валюты на валютном рынке в основном структурами государственного и квазигосударственного секторов и сезонное усиление спроса летом на основные иностранные валюты. Также значение для тенге может иметь динамика стоимости самого доллара.

"В ближайший период времени в паре с долларом мы видим разнонаправленное воздействие на курс, что подразумевает пребывание курса в рамках текущего коридора колебаний 514-525 при условии отсутствия шоков посредством канала предложения тенге". Жаннур Ашигали

Добавим, что в первой половине дня в понедельник, 14 июля, наблюдалось некоторое увеличение курса доллара. В обменных пунктах Казахстана курс покупки достигал 522-524 тенге, продажи 524-526 тенге.

Ранее эксперты финансового рынка пересмотрели прогнозы по курсу доллара к тенге, инфляции, базовой ставке и другим экономическим индикаторам.