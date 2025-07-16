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Финансы

В Нацбанке назвали регионы Казахстана с самой высокой инфляцией

инфляция, цены, рост, фото - Новости Zakon.kz от 16.07.2025 16:13 Фото: freepik
Насколько выросли показатели по инфляции в областях и крупных городах Казахстана по итогам июня – в материале Zakon.kz.

Согласно данным Национального банка, годовая инфляция в июне 2025 года ускорилась до 11,8%. Месячная инфляция в июне по стране составила 0,8%. При этом наибольшее ее значение отмечено в Акмолинской и Абайской областях (по 1,3%). 

В целом годовая инфляция ускорилась в 18 регионах, осталась неизменной в одном регионе и замедлилась в одном регионе. Выше общереспубликанского уровня она сложилась в 7 регионах. Наибольшее значение инфляции зафиксировано в Алматы (13,8%).

В Нацбанке напомнили, что рост цен в годовом выражении на продовольственные и непродовольственные товары, а также платные услуги ускорился до 10,6% (в мае – 9,6%), 9,4% (в мае – 9%) и 16,1% (в мае – 16,0%), соответственно.

Фото: Zakon.kz

Выше уровня по стране продовольственные товары подорожали в нескольких областях. Наиболее заметный рост в Акмолинской (12,5%), Карагандинской (12%), Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской областях (по 11,9%).

Существенный рост цен на непродовольственные товары отмечен в Туркестанской (12,5%), Абайской (11,4%), Атырауской (11%) областях, а также в области Улытау (11,3%).

Цены на платные услуги больше всего подорожали в Алматы (23,4%) и Карагандинской области (18,1%).

Ранее мы рассказывали, с чем было связано удорожание отдельных продуктов питания в июне.

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Ольга Кудряшова
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